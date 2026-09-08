Michoacán entrega 10 mil guitarras de Paracho a secundarias

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó el banderazo de salida de la estrategia cultural.

Estudiantes de educación secundaria pública en todo Michoacán disponen de nuevos instrumentos de calidad para sus clases de música, tras el arranque formal del programa estatal “México Canta y Michoacán Toca con Guitarras de Paracho”.

La iniciativa contempla la distribución de 10 mil guitarras hechas por manos michoacanas. Del total, 9 mil 500 instrumentos van dirigidos a los alumnos, mientras que 500 guitarras de estudio se asignan al personal docente de educación artística.

Esta acción alcanza un impacto directo en 180 mil alumnos pertenecientes a 613 escuelas secundarias del estado, promoviendo la práctica artística y cultural como un derecho fundamental dentro de las aulas públicas.

Con el programa México Canta y Michoacán Toca, entregamos 10 mil guitarras de Paracho a secundarias públicas de todo el estado.



Junto con la presidenta @Claudiashein, respaldamos la educación de 180 mil estudiantes e impulsamos el talento de 400 familias artesanas con una… pic.twitter.com/9sAJ3ihH29 — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) September 8, 2026

Para hacer posible el proyecto, el gobierno del estado destinó una inversión pública de $10 millones de pesos ($MXN), recursos aplicados íntegramente a la compra de los instrumentos en la región laudera por excelencia.

La derrama económica beneficia de manera inmediata a más de 400 familias del municipio de Paracho y otorga sustento a las operaciones de 15 fábricas y talleres artesanales dedicados a la elaboración tradicional de este instrumento emblemático.

“Con este programa respaldamos el modelo formativo en los planteles educativos e impulsamos una derrama económica muy significativa para nuestros artesanos”, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante el acto oficial.

El mandatario estatal subrayó que la estrategia está alineada con los ejes prioritarios del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual busca reconstruir el tejido social a través del arte, la educación y el empleo local.

De igual forma, precisó que la adquisición institucional se pactó desde hace un año en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para respaldar a los artesanos que mantienen viva esta tradición centenaria.

Paracho se consolida así como el epicentro de la producción de guitarras en el país, conectando su valiosa herencia cultural con el desarrollo pedagógico de miles de jóvenes en el territorio michoacano.

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JVR