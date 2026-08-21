Mantiene despliegue Segob en Michoacán y recorre comunidades

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, continuó este jueves su gira de trabajo por Michoacán con recorridos casa por casa en Los Reyes y un encuentro con productores de frutos rojos, presidentes ejidales, líderes cañeros e integrantes del ingenio azucarero Santa Clara, en Tocumbo.

Durante la jornada, la funcionaria federal informó que las visitas en Los Reyes tuvieron como propósito escuchar directamente a los habitantes y conocer sus necesidades.

“Realizamos visitas casa por casa en Los Reyes, #Michoacán, para escuchar de manera directa a la gente, atender sus necesidades y llevarle programas, acciones y servicios”, señaló Rodríguez en sus redes sociales.

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La titular de la dependencia (c.), ayer, en el municipio de Los Reyes. ı Foto: Especial

En otro mensaje, añadió: “Como parte de #AtenciónALasCausas, recorrimos varias colonias de #Michoacán para platicar con la población y recordarle que trabajamos para que ejerza sus derechos a la salud, al trabajo, a la educación, al deporte, a la recreación”.

En Tocumbo, la funcionaria federal sostuvo el encuentro con representantes del sector productivo de la región, como parte de la visita a la entidad instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En el municipio de Tocumbo, #Michoacán, tuvimos un encuentro

con productores de frutos rojos, presidentes ejidales, líderes cañeros e integrantes del ingenio azucarero Santa Clara como parte de la visita que nos fue instruida por la Presidenta @Claudiashein a la entidad”, informó.

Rodríguez Velázquez también acompañó a brigadistas del Gobierno federal que recorren las comunidades para identificar a niñas y niños que no asisten a la escuela y a jóvenes que no tienen empleo.

“Todos los días recorren las comunidades para identificar a niñas y niños que no van a la escuela o a jóvenes que no tienen empleo, para brindarles

alternativas”, indicó.

La secretaria señaló que estas actividades forman parte de la estrategia Atención a las Causas, mediante la cual el Gobierno federal busca acercarse a las comunidades y atender temas relacionados con salud, empleo, educación, deporte y recreación.

Apenas el miércoles, Rosa Icela Rodríguez, recorrió los municipios de Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín y Tocumbo, donde sostuvo reuniones con representantes de los sectores social, productivo, autoridades civiles, militares, religiosas, integrantes del magisterio y comunidades de jóvenes.

En Cotija, la secretaria de Gobernación acudió a unidades económicas de exportación de aguacate. Estuvo, además, con sacerdotes de los cinco municipios, encabezados por el obispo de la Diócesis de Zamora, monseñor Joel Ocampo, con quienes se abordaron diversas problemáticas sociales que se registran en la región.

El miércoles, autoridades federales realizaron un operativo en Tanhuato y Ecuandureo, que derivó en la detención de 12 integrantes de un grupo criminal, cuyos integrantes realizaron bloqueos carreteros en al menos 12 puntos de 10 municipios del estado.