Renuncia la número 2 del INE, a horas de iniciar el proceso electoral

LA SALIENTE titular del área organizativa del INE y el encargado de despacho, en imagen de archivo

Claudia Arlett Espino, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), presentó ayer su renuncia irrevocable al cargo, a unas horas del inicio formal del proceso electoral 2026-2027, que arrancará este jueves.

Su salida fue seguida de inmediato por la designación de un nuevo encargado de despacho. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, nombró a Roberto Carlos Félix López, hasta ahora director ejecutivo de Organización Electoral, con efectos a partir de este miércoles.

En la carta que entregó a Taddei Zavala, Espino explicó que su decisión obedeció a motivos de salud y personales. También señaló que la exigencia que implica organizar el proceso electoral concurrente 2026-2027, en el que se renovarán cargos federales y habrá elecciones locales en las 32 entidades del país, no le permite actualmente fortalecer su vínculo personal y familiar.

El Dato: El representante de Somos ante el INE y exconsejero, Marco Baños, se dijo sorprendido por la renuncia y porque Taddei no informara directamente a los partidos.

“Considero que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no me permite en estos momentos fortalecer mi vínculo personal y familiar”, señaló.

La renuncia representa el cuarto relevo en la Secretaría Ejecutiva del INE desde que Guadalupe Taddei asumió la presidencia del organismo, considerando tanto a titulares como a encargados de despacho.

El primer cambio ocurrió en abril de 2023, tras la salida de Edmundo Jacobo. Miguel Ángel Patiño fue designado encargado de despacho y permaneció en esa función hasta mayo de ese año.

Posteriormente, María Elena Cornejo asumió como encargada de despacho de mayo de 2023 a enero de 2024. A su salida, Claudia Suárez Ojeda ocupó la posición de enero a noviembre de 2024, también como encargada de despacho, y presentó su renuncia ese mes. En diciembre de 2024, Espino asumió formalmente como secretaria ejecutiva, con el respaldo del Consejo General. Permaneció en el cargo hasta el miércoles.

La Secretaría Ejecutiva es una de las posiciones centrales de la estructura operativa del INE. Su titular coordina buena parte de las actividades técnicas y administrativas del instituto, encabeza la Junta General Ejecutiva y da seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo General.

También articula el trabajo de las áreas ejecutivas que participan en la preparación y desarrollo de los procesos electorales, por lo que quien ocupa el puesto tiene un papel fundamental en la coordinación de la estructura que hace posible la organización de los comicios.

El relevo ocurre justo cuando el Instituto Nacional Electoral está por poner en marcha los trabajos del proceso electoral concurrente 2026-2027, en el que se renovarán 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas, además de otros cargos de elección popular.

MOVIMIENTOS. Con la salida de Espino, Roberto Carlos Félix López queda al frente de manera temporal de una de las posiciones estratégicas para la operación del instituto, precisamente cuando inicia el proceso electoral 2026-2027.

Es licenciado en Derecho, con especialidad en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Hermosillo, y es doctor en Derecho por la Universidad de Baja California. Cuenta además con especializaciones en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, y en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, ambas por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Dentro del INE se ha desempeñado como secretario técnico de la consejera presidenta y en la Coordinación Estratégica del instituto. También ocupó la jefatura de oficina de la Secretaría Ejecutiva. Por su experiencia en la administración electoral estatal y en distintas áreas de la estructura central del organismo, se considera que tiene los conocimientos necesarios para asumir temporalmente la Secretaría Ejecutiva.

El nombramiento de Félix López implicó su salida de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Para ocupar esa posición como encargada de despacho, Taddei Zavala designó a María del Carmen Colín Martínez, quien se desempeñaba como directora de Planeación y Seguimiento de esa misma área.

Colín Martínez cuenta con experiencia en la estructura electoral y ha ocupado diversos cargos a lo largo de varios años en el entonces Instituto Federal Electoral y posteriormente en el INE. Su trayectoria dentro de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral fue tomada en cuenta para asignarle la

nueva responsabilidad.

En la parte final de su carta, Espino agradeció a Taddei Zavala haberla propuesto ante el pleno del Consejo General para ocupar la Secretaría Ejecutiva y señaló que esa responsabilidad le permitió cumplir con “una de mis más altas responsabilidades” y obtener aprendizajes significativos. También reiteró su respeto a la consejera presidenta y expresó su agradecimiento al INE por la oportunidad de haber desempeñado el cargo.