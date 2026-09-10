Avisados están

Como ya lo habían adelantado las autoridades universitarias, nos recuerdan que aun cuando culminó el polémico proceso de admisión a licenciaturas, la UNAM no ha parado de estudiar todas las opciones que estén al alcance para evitar que en futuras aplicaciones su examen de ingreso quede expuesto a los tramposos, de ahí que a su salida de una sesión de consejo, ayer, el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí, advirtió que la institución podría vetar a los aspirantes que ya fueron cachados copiando o incurriendo en alguna práctica desleal para entrar a la mala a uno de sus programas de estudio. “Eso tal vez sí, por supuesto”, respondió cuando la prensa le preguntó si habrá veto el próximo año como medida disuasiva, ya que antes, Lomelí Vanegas había aclarado que sancionar a quienes no son alumnos es muy complicado —si no es que imposible—, pues escapa de la jurisdicción de la UNAM. “Lo tendríamos que ver con el abogado”. Ahí el dato.