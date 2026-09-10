El INE… sin cargo clave

Y nos contaron que ni siquiera habían iniciado formalmente los trabajos para el proceso electoral federal 2026-2027 y el manejo interno del INE ya está dando señales extrañas. Y es que ayer, a horas del banderazo que oficializara el arranque del ciclo de los comicios intermedios, la secretaria ejecutiva del órgano, Claudia Arlett Espino, anunció que se marchaba. Nos hacen ver que dicho cargo no es cosa menor, pues se trata de la persona que opera y administra al mismísimo árbitro electoral, de ahí que, dicen, todo el mundo volteó a ver a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, para ver qué hacía. La rápida reacción de la representante del INE, si bien no sorprendió a muchos, sí dejó bastantes cejas levantadas, pues por ahí señalaron que quien suplirá a Claudia Arlett, el abogado Carlos Félix López, es uno de los colaboradores más cercanos a Taddei, quien ya se volvió famosa por andar quitando y poniendo piezas en el organigrama del instituto para colocar a cercanos en donde sea que se pueda.