La batalla por el rosa mexicano

Después de tanto alboroto con el nombre, emblema y colores del nuevo partido Somos, que mucho se quejó del INE por hacerle la vida imposible con su identidad gráfica, nos señalan que, después de todo, dicha organización política se salió con la suya, pues se proclamó ganador de la tenencia del rosa mexicano en su logo. Recordemos que el órgano electoral le insistió hasta el cansancio que podía elegir un montón de tonos para su imagen menos el rosa, que además de ser uno de los elementos de la identidad nacional también es el color predominante del propio Instituto Nacional Electoral… o era porque ya supimos que finalmente el INE anunció que cambiará de piel, abandona el clásico rosa, que usó por más de una década, por el lila. Y aunque no mencionó directamente al partido que le provocó dolores de cabeza, el instituto no se fue sin pasarle algunas facturas: “Esto nos permitirá contar con las posibilidades de, en verdad, registrar este manual en donde tengamos que registrarlo para que jamás nos vuelva a ocurrir que alguna organización que se convierte en partido político, en el camino de estas posibilidades, pueda usar el color que institucionalmente haya establecido esta Junta General, que es el que está contenido en el mismo manual”. Tsss.