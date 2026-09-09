Gobierno de CSP va por trazabilidad total de gasolina para frenar huachicol

El Gobierno federal reforzará la trazabilidad de los combustibles para detectar posibles operaciones de huachicol y evitar que gasolineras comercialicen más gasolina o diésel del que fue adquirido legalmente, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia, Sheinbaum Pardo explicó que la estrategia no contempla crear un nuevo impuesto, sino dar seguimiento al combustible desde su importación o producción hasta su venta al consumidor final, mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Más que sanción, es una trazabilidad de un impuesto que se paga por combustibles”, señaló la mandataria, al destacar que el objetivo es identificar inconsistencias en los volúmenes reportados por las empresas.

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Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), detalló que importadores, Pemex y otros participantes de la cadena ya proporcionan información fiscal y controles volumétricos sobre las entradas, salidas e inventarios de combustibles.

“Lo que nosotros hacemos es dar trazabilidad desde el origen hasta la venta”, explicó.

El funcionario señaló que el SAT trabaja en coordinación con otras instituciones para verificar que los litros que ingresan a la cadena de comercialización correspondan con los que posteriormente son vendidos.

A partir del próximo año, explicó, se contará con información que permitirá cruzar los datos y detectar diferencias positivas o negativas entre las compras y las ventas de combustible.

Sheinbaum Pardo ejemplificó el mecanismo: si una empresa importa o adquiere 10 barriles y posteriormente aparecen 12 barriles vendidos, deberá justificar el origen de los dos adicionales y cubrir el IEPS correspondiente.

“No puede ser que compren 10 y vendan 12. Entonces, si llegan a vender 12, pues tienen que pagar el IEPS de esos dos barriles adicionales que vendieron”, afirmó.

La Presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo que esta medida busca cerrar espacios al comercio ilegal de combustibles, cuyo incentivo principal es evadir el pago de impuestos.

“El objetivo del comercio ilegal es no pagar IEPS, particularmente la importación ilegal”, indicó.

Sheinbaum Pardo agregó que actualmente ya existen casos detectados por autoridades en los que las empresas venden mayores volúmenes de los que reportan como adquiridos, por lo que la trazabilidad permitirá identificar esas discrepancias y exigir el pago correspondiente.

En cuanto a las llamadas empresas factureras, la presidenta adelantó que se contemplan mecanismos para impedir prácticas de evasión fiscal, entre ellas casos de compañías que reportan pérdidas durante varios años y utilizan esas condiciones para reducir sus obligaciones tributarias.

“Son mecanismos que se usan en otros países para que no puedan deducir todo absoluto”, explicó Sheinbaum.

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FGR