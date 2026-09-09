CSP sostiene reunión virtual con Howard Lutnick

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá este miércoles una reunión a distancia con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, como parte de las conversaciones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como con los aranceles impuestos a México fuera del acuerdo comercial.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el encuentro originalmente estaba previsto de manera presencial, pero tuvo que modificarse debido a un problema con el avión en el que viajaría Howard Lutnick a México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum vinculó las perspectivas económicas de México para 2027 con la expectativa de que exista mayor estabilidad en la relación comercial con Estados Unidos.

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“Mucho de la inversión que planeamos este año se va a licitar este año. Y se va a notar el próximo año, la inversión pública y la inversión mixta”, afirmó.

A ello, agregó, se suma la expectativa de una relación comercial más estable con Estados Unidos y de un incremento en la inversión privada.

“Esperamos mayor estabilidad en la relación del tratado comercial, mayor certidumbre, como dicen. Y que también pues haya todavía más inversión privada”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las conversaciones con las autoridades estadounidenses avanzan mediante el trabajo conjunto de la Secretaría de Economía y los equipos encargados de la relación comercial bilateral, aunque advirtió que el gobierno mexicano evitará adelantar resultados hasta tener certeza sobre los acuerdos.

“Han trabajado con la Secretaría de Comercio y con USTR, y van avanzando las pláticas que tenemos. No queremos dar ningún avance hasta tener la certeza de que en efecto vamos a tener avances”.

Sheinbaum Pardo precisó que en las negociaciones participan, entre otros funcionarios, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y equipos de apoyo en Washington, además del embajador de México en Estados Unidos, Roberto Velasco, y otros representantes del gobierno mexicano.

La Presidenta indicó que el encuentro con Lutnick forma parte de las conversaciones entre las áreas de comercio de ambos países y que los temas abarcan tanto los aranceles aplicados a productos mexicanos que no están relacionados con el T-MEC como la negociación del propio tratado.

“Es parte de las conversaciones que tenemos ahí dos secretarías”, explicó, al referirse a las autoridades estadounidenses involucradas en las negociaciones.

La reunión virtual con Lutnick está programada para las 10:00 horas y, de acuerdo con la presidenta, una vez concluido el encuentro se podría proporcionar mayor información sobre los temas abordados y los posibles avances en las negociaciones comerciales.

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FGR