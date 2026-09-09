‘No puedes jurar a dos banderas’: Sheinbaum cuestiona voto contra la doble nacionalidad

La Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano hayan votado en contra en comisiones de la Cámara de Diputados, de la iniciativa para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura deban contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

Claudia Sheinbaum defendió la propuesta al señalar que no busca limitar el derecho de los mexicanos a contar con una doble o incluso múltiple nacionalidad, sino establecer requisitos específicos para quienes pretendan ocupar cargos de representación del Estado mexicano.

“Un mexicano puede tener dos o tres nacionalidades si en otro país se lo aprueba”, afirmó la Presidenta en su conferencia de prensa.

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La mandataria puso como ejemplo a los mexicanos nacidos en Estados Unidos, hijos de padres mexicanos, quienes pueden contar tanto con la nacionalidad mexicana como con la estadounidense.

Sin embargo, sostuvo que la situación debe ser diferente cuando una persona pretende encabezar el Poder Ejecutivo federal o un gobierno estatal.

“Si quieres ser presidente, pues solamente puede ser mexicano, no puedes tener dos nacionalidades”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo argumentó que quienes ocupen estos cargos deben representar exclusivamente a México y responder a los intereses de la nación.

“No puedes jurar a dos banderas y ser representante del Estado mexicano”, expresó.

La Presidenta Sheinbaum Pardo también cuestionó directamente a los partidos que rechazaron la propuesta y señaló que su postura implica permitir que un eventual presidente de México pueda conservar otra nacionalidad.

“Hay dos partidos que abiertamente votaron en contra. O sea, ellos quieren que un presidente mexicano pueda tener doble nacionalidad”, señaló.

La propuesta fue aprobada la noche del martes en comisiones, aunque hubo partidos que se opusieron y uno que decidió retirarse de la votación.

Sheinbaum Pardo insistió en que la reforma no pretende quitar derechos a los ciudadanos, sino establecer una condición para quienes busquen ejercer los cargos de mayor responsabilidad política en el país.

“Solamente deben jurar a la bandera de México”, afirmó Sheinbaum al defender que un presidente o gobernador no pueda mantener otra nacionalidad mientras ejerce el cargo.

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FGR