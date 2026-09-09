Monreal anticipa periodo intenso en el Congreso por paquete económico 2027 y nuevas reformas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anticipó un periodo de sesiones “intenso y productivo” en el Congreso de la Unión, luego de la presentación del paquete económico 2027, así como de diversas iniciativas que serán discutidas en las próximas semanas.

Ricardo Monreal calificó el paquete económico como una propuesta “responsable”, al considerar que contempla medidas para combatir la evasión fiscal, establecer mecanismos de trazabilidad en el sector de combustibles y avanzar en la reducción del déficit público.

“Me parece un paquete responsable, un paquete que ya habíamos adelantado que contemplaba una disposición o una serie de normas para combatir la evasión y establecer la trazabilidad en el caso de combustibles”, señaló.

Ricardo Monreal sostuvo que la propuesta no contempla nuevos impuestos ni incrementos a los existentes, al tiempo que, dijo, existe una posibilidad real de disminuir el déficit y favorecer el crecimiento económico del país.

Además de la discusión del paquete económico 2027, el diputado adelantó que el Congreso abordará en los próximos días una serie de reformas enviadas por el Ejecutivo federal.

Entre ellas mencionó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, así como la propuesta que expide la Ley General para el Fortalecimiento Catastral, ordenamiento que, reconoció, podría generar una amplia discusión entre los legisladores, pero que consideró indispensable.

También se refirió a la iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital, con la que se prevé establecer un nuevo marco regulatorio para las actividades vinculadas con este sector.

A esta agenda se suma la reforma constitucional relacionada con la doble nacionalidad. Monreal informó que la iniciativa fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales y que este miércoles se le dará publicidad.

Sin embargo, explicó que los grupos parlamentarios acordaron en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que la discusión en el Pleno se lleve a cabo después del 21 de septiembre.

“Esa es una serie de reformas aparte de todo el paquete que ya les había anunciado. Lo que implica es que habrá bastante trabajo en el Congreso”, afirmó.

El coordinador parlamentario señaló que los diputados se preparan para un periodo con una amplia carga legislativa, en el que deberán analizar tanto las propuestas económicas para 2027 como las reformas planteadas en materia aduanera, catastral, economía digital y doble nacionalidad.

Monreal destacó que el objetivo será mantener una visión de futuro y avanzar en una agenda legislativa que, afirmó, contribuya al desarrollo del país.

Inició un periodo de sesiones intenso y productivo para México. El Paquete Económico 2027 es responsable: combate la evasión, da trazabilidad, reduce el déficit y potencia el crecimiento.

Seguimos trabajando con visión de futuro y cercanía. ¡Excelente miércoles! pic.twitter.com/DPKnViDXEy — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 9, 2026

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FGR