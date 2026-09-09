Gobierno apuesta a recaudar más y mejor; prevé $1 billón para apoyos sociales

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó este martes a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, el tercero presentado durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En San Lázaro, el funcionario señaló que la propuesta fue entregada con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en los artículos 73 y 74 de la Constitución y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

EL DATO: EN 2027 se prevé destinar 2.6 por ciento del PIB al gasto en inversión física, el cual se asignará a proyectos que permitirán conectar regiones y mejorar los servicios del país.

Amador Zamora sostuvo que el proyecto presupuestal parte de una premisa central de la Cuarta Transformación: que “los recursos públicos deben estar al servicio de la población y del desarrollo del país”.

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EL GASTO público tiene una doble responsabilidad: construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana ÉDGAR AMADOR, Secretario de Hacienda



En este sentido, destacó que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, mientras que la tasa de pobreza se encuentra en sus niveles más bajos desde que se tienen registros.

“El gasto público tiene una doble responsabilidad: construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana”, planteó durante la entrega del paquete.

Resaltó que México enfrenta un entorno internacional complejo, marcado por mayores precios de los energéticos que han elevado las presiones inflacionarias y generado revisiones a la baja en las perspectivas de crecimiento de algunas economías; sin embargo, México ha mantenido una inflación estable y ha continuado creciendo.

DEBEMOS revisar cuidadosamente los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos, proceso que llevaremos a cabo con responsabilidad, diálogo y compromiso RAÚL BOLAÑOS, Presidente de la Cámara de Diputados



Explicó que el presupuesto para 2027 estará orientado a fortalecer el crecimiento económico y mantener los programas sociales como una red de apoyo para cerca de 43 millones de personas.

Asimismo, señaló que se contemplan recursos para fortalecer áreas como salud, educación, vivienda e infraestructura, con el objetivo de reducir las desigualdades y ampliar las oportunidades para la población.

En materia de salud, el proyecto contempla 1.1 billones de pesos, monto que representa un incremento de 10 por ciento respecto a 2026, de acuerdo con lo expuesto por el secretario. Estos recursos, indicó, permitirán ampliar la cobertura, garantizar el abasto de medicamentos y continuar con el fortalecimiento de los servicios de atención médica.

También se prevé avanzar en una nueva etapa del servicio universal de salud, con el propósito de mejorar la coordinación entre los distintos servicios y facilitar el acceso de las familias a la atención médica.

Amador Zamora mencionó además la estrategia para acercar los servicios de salud a adultos mayores y personas con discapacidad que enfrentan dificultades para acudir a una cita médica.

En educación, el Paquete Económico 2027 contempla 1.3 billones de pesos, destinados al fortalecimiento del sector y a continuar con la construcción, rehabilitación y mejoramiento de planteles, particularmente en educación básica.

Agregó que el Gobierno federal mantendrá como una de sus prioridades la inversión en infraestructura estratégica en sectores como energía, agua, salud y educación. Durante su mensaje, sostuvo que la administración federal busca consolidar un Estado que genere las condiciones necesarias para que el crecimiento económico llegue a distintas regiones y sectores de la población: “Un Estado que orienta, que genera las condiciones para que el desarrollo llegue a todos”.

EL ANÁLISIS QUE VIENE. El Paquete Económico 2027 será ahora turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión, en un proceso en el que los legisladores deberán revisar las estimaciones económicas, los ingresos y el destino del gasto público para el próximo ejercicio fiscal.

Previo a la entrega, el presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, señaló que educación, salud y seguridad son consideradas prioridades dentro del proyecto presupuestal. El legislador del PVEM confió en que las prioridades planteadas para estos sectores se reflejen en el Paquete Económico.

Aseguró que el Paquete Económico constituye el principal instrumento de planeación económica y financiera del Estado mexicano, y en él se definen las prioridades que habrán de orientar las finanzas públicas y, con ello, se traza una parte fundamental del rumbo de las políticas públicas del país.

“Debemos revisar cuidadosamente los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, proceso constitucional que llevaremos a cabo con responsabilidad, diálogo y compromiso republicano en esta Cámara. Como un Congreso que se debe al pueblo, cuidaremos que los acuerdos finales sobre el Paquete Económico 2027 respondan y favorezcan ante todo a los intereses de los sectores más desprotegidos del país”, enfatizó.

Desde la oposición, el vocero de los diputados del PAN, Federico Döring, afirmó que el partido va a proponer, ante posibles aumentos alineados al nuevo paquete presupuestal, “que baje el precio de la gasolina y el diésel, como lo hicimos, a 20 pesos, lo vamos a hacer por tercera vez. Que baje el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios porque lo que queremos es que los mexicanos paguemos impuestos a través de lo que compramos”.

En contraste, la morenista Claudia Rivera Vivanco, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dijo que la propuesta económica del Ejecutivo Federal llega en un contexto de solidez macroeconómica respaldada por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ubica a México como la segunda nación con la tasa de desempleo más baja entre sus países miembros.

Asimismo, subrayó que los incrementos históricos al salario mínimo han sido determinantes para reducir la pobreza laboral y fortalecer la certidumbre económica y el comercio exterior.

La también integrante del Grupo Parlamentario de Morena, explicó que el análisis parlamentario centrará su atención en la congruencia entre el fortalecimiento de los ingresos públicos y su aplicación en proyectos de inversión para el bienestar.

La federación planea elevar su gasto en 442 mil mdp

Por: Elizabeth Hernández

El gobierno de México plantea elevar en 442 mil 804 millones de pesos el gasto federal para 2027, un aumento nominal de 4.3 por ciento respecto del proyecto presentado un año antes. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), entregado este martes a la Cámara de Diputados, dirige sus principales incrementos a seguridad social, recursos para los estados y educación, mientras que el sector energético sufrió el mayor recorte.

Con esa ampliación, el gasto neto total de la federación superaría los 10.6 billones de pesos proyectados para el próximo año. El déficit presupuestario seguiría una ruta distinta, con una reducción prevista de 2.5 por ciento frente al año anterior para alcanzar un total de un billón 358 mil 558.8 millones de pesos.

EL DATO: QUINTANA ROO, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes y Campeche recibirán un recorte al presupuesto. Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Puebla y Veracruz, un aumento.

La seguridad social concentra buena parte del aumento presupuestal. Sólo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) absorbería casi uno de cada dos pesos del aumento general, con 212 mil 700 millones más de gasto programable. Al sumar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el peso conjunto de ambas instituciones rebasa la mitad del incremento total previsto para 2027.

El otro gran destino de los recursos adicionales se concentra en los estados y municipios. Las Aportaciones Federales a estas localidades pretenden crecer en 94 mil 458.7 millones de pesos, mientras que las participaciones suman otros 91 mil 562 millones. En conjunto, ambos rubros agregan poco más de 186 mil millones al gasto federal, equivalentes a 42 por ciento del crecimiento total planteado.

Dentro de las dependencias federales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) registra uno de los incrementos de mayor peso entre las dependencias federales. El PPEF plantea aumentar mil 616.3 millones de pesos a su presupuesto, con lo que alcanzaría 576 mil 631.9 millones, un avance de 12.4 por ciento frente a 2026.

En ese mismo universo, la Secretaría de Energía concentra el mayor recorte del presupuesto, con 181 mil 804.9 millones de pesos, una reducción de 68 por ciento. Este recorte absorbe casi por completo los aumentos previstos para el resto de los ramos administrativos, que en conjunto suman apenas 15 mil 900.9 millones de pesos.

También se plantea el aumento del gasto destinado a la operación y prestación de servicios de salud. El IMSS-Bienestar incorporaría 21 mil 494.8 millones de pesos y la Secretaría de Salud, otros 5 mil 479.7 millones. Si a esos movimientos se agregan los incrementos del gasto programable del IMSS y el ISSSTE, las cuatro instituciones sumarían 272 mil 246.4 millones adicionales, una cifra equivalente a poco más de seis de cada diez pesos del aumento general.

Dentro del bloque de seguridad, la Secretaría de Marina presenta el mayor avance porcentual entre las principales instituciones, con 23.2 por ciento. Al sumar ese ramo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el aumento alcanza 34 mil 625.6 millones de pesos. En contraste, la Fiscalía General de la República (FGR) reduce su propuesta en 165.8 millones .

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestran otra redistribución. La petrolera eleva 9 mil 759.9 millones de pesos su gasto programable, pero reduce 39 mil 298 millones en costo financiero, con lo cual ambos componentes arrojan una baja cercana a 29 mil 538 millones. Para la CFE, el descenso operativo supera el aumento financiero y deja un ajuste de 27 mil 352 millones. Las empresas públicas del Estado, como bloque, disminuyeron 56 mil 890.1 millones.

Entre los órganos autónomos, el Instituto Nacional Electoral (INE) exhibe una de las mayores variaciones porcentuales del proyecto. Su asignación aumenta 85.1 por ciento, con 19 mil 437.3 millones de pesos adicionales. El Poder Judicial se mueve en dirección contraria y reduce 13 mil 695.5 millones, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) baja 183.4 millones.

EL TIP: EN 2026, la cifra autorizada para proyectos aprobados con anterioridad sumó 805 mil millones de pesos.

Dos dependencias repiten exactamente la cifra solicitada en el presupuesto del año pasado. La Cámara de Senadores mantiene 5 mil 103.8 millones de pesos y la Oficina de la Presidencia de la República conserva 800.5 millones. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) queda prácticamente sin cambios, con sólo 8.5 millones adicionales.

La serie de proyectos de la última década aporta otra dimensión. El avance nominal de 4.3 por ciento para 2027 es el tercero más bajo entre los PPEF revisados desde 2018, aunque el monto planteado alcanza el nivel más alto del periodo. Un año antes, la propuesta para 2026 había aumentado 9.6 por ciento frente a su antecedente inmediato.

En los ramos generales, la deuda pública muestra un movimiento menor al del gasto total. La asignación aumentó 0.6 por ciento y llega a un billón 306 mil 35.6 millones de pesos. En contraste, los apoyos a ahorradores y deudores de la banca incorporan 30 mil 352.7 millones adicionales y casi duplican la cantidad planteada un año antes.

Van por fiscalización más rigurosa en 2027

Por: B. Luna, S. Nolasco y C. Badillo

Con un endurecimiento de los mecanismos de cobro y fiscalización, sin la creación de nuevos impuestos, el Gobierno federal busca elevar la recaudación en 2027 y financiar los programas sociales. También ampliará la base de contribuyentes e incrementará la vigilancia al comercio electrónico, la venta de combustibles, a los contribuyentes con adeudos; además, cerrará el camino a las factureras para evitar la evasión y la elusión fiscal.

EL DATO: PARA DAR certeza jurídica tras su cambio de naturaleza, en el documento se aclara que las Empresas Públicas del Estado pagarán contribuciones, salvo el ISR.

Con ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca que los ingresos tributarios sean de 6.26 billones de pesos, lo que representa un máximo histórico de 15.9 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), dentro de una estrategia que le da mayor capacidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar operaciones, retener impuestos y recuperar adeudos.

UN AÑO COMPLICADO ı Foto: Especial

“Esta estrategia responde a la necesidad de asegurar que los ingresos públicos sean suficientes para financiar los programas sociales prioritarios, los proyectos de infraestructura estratégica y las obligaciones del Estado, sin comprometer la sostenibilidad de la deuda pública”, destacó la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027.

La SHCP propuso que las plataformas digitales amplíen las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para personas morales: 50 por ciento si cuentan con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y 100 por ciento si carecen de éste, así como 100 por ciento en casos de residentes en el extranjero o pagos enviados a cuentas fuera del país.

También estableció una retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2.5 por ciento para personas morales que operen mediante plataformas y de 20 por ciento si no proporcionan RFC. Asimismo, propuso ampliar la base de cobro de 3.5 millones a cinco millones de pesos para personas físicas en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), medida que incentivará la formalidad toda vez que las obligaciones fiscales se cumplen de forma simplificada y se otorgan beneficios.

Para el caso de las personas morales, aumenta el límite máximo de Resico de 35 millones de pesos a 50 millones de pesos anuales. Además, sugiere al Congreso de la Unión una exención del ISR para los contribuyentes que se dedican a la pesca, ganadería y agricultura que generen ingresos anuales de hasta un millón de pesos.

Tanto la SHCP y el SAT mantienen acciones contra empresas que simulan operaciones. Para ello, buscan que se modifique la Ley del ISR para evitar el abuso de pérdidas fiscales y deducciones. De acuerdo con la Miscelánea Fiscal, se propone que estandarizar el monto de descuentos autorizados para que las empresas puedan aplicarla en cada ejercicio fiscal.

Si las deducciones empresariales superan 96.67 por ciento de los ingresos acumulables, las erogaciones correspondientes realizadas con factureras representan, en promedio, el 10 por ciento; por ello, se propone un límite en las rebajas.

En combustibles, se planteó que comercializadores distintos de fabricantes, productores e importadores calculen el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre la diferencia positiva entre unidades vendidas y adquiridas. El SAT podrá contrastar inventarios, controles volumétricos, CFDI y pedimentos. El documento precisa que el impuesto no deberá trasladarse al consumidor.

También están verificados el programa de regularización, la condonación de 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución bajo determinados requisitos, el esquema de retorno de capitales con tasa de 7.5 por ciento, y el nuevo programa de verificación a contribuyentes del Título III de la Ley del ISR.

SHCP reduce estimación de crecimiento y de déficit

Por: Berenice Luna

PARA EL PRÓXIMO, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deterioró sus estimaciones de crecimiento económico de 0.4 puntos porcentuales, al pasarla de un rango de 1.9 a 2.9 por ciento, previsto en los Pre-Criterios de Política Económica 2027, presentada en abril, a 1.5 a 2.5 por ciento en los Criterios Generales; así como un aumento en el déficit al pasar de 3.5 a 3.9 por ciento.

En el documento de Criterios Generales explicó que en el caso del Producto Interno Bruto (PIB), se encuentra por encima del rango previsto para este año de entre 1.0 y 2.0 por ciento; sin embargo, es inferior a lo que se anticipó en los Pre-Criterios para el próximo año.

“En 2027, la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento real anual, por encima del rango previsto para 2026, con una expansión sustentada principalmente en la fortaleza del mercado interno y en las acciones del Gobierno de México para elevar el bienestar y ampliar las capacidades productivas del país con nuevas inversiones en infraestructura, incentivadas por el dinamismo de los proyectos de inversión pública en el marco del Plan México”, destacó.

1.2 Bdp se estima de ingresos por servicios de empresas públicas

Sobre los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia del déficit que indica cuánto financiamiento necesita el Gobierno para cubrir sus gastos—, registró un aumento de 0.4 puntos porcentuales respecto de lo previsto por los Pre-Criterios.

Con ello, el balance presupuestario pasó de un déficit de 3.0 a 3.4 por ciento del PIB y el superávit primario se redujo de 1.1 a 0.6 por ciento, mientras que la deuda pública, medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público mantuvo para 2027 una previsión de 55.0 por ciento del PIB.

El escenario macroeconómico también fue modificado. Hacienda mantuvo su expectativa de inflación para el cierre de 2027 en 3.0 por ciento, pero elevó de 5.5 a 6.0 por ciento la tasa de Cetes a 28 días y redujo de 18.60 a 18.00 pesos por dólar su estimación del tipo de cambio al cierre del año. En contraste, aumentó de 54.7 a 61.8 dólares por barril el precio promedio esperado para la mezcla mexicana de petróleo.