Michoacán impulsa a artesanos y estudiantes

PARA FORTALECER la formación artística y dinamizar la economía local, se puso en marcha el programa México Canta y Michoacán toca con guitarras de Paracho, una iniciativa integral que destinó 10 millones de pesos a la adquisición y distribución de 10 mil instrumentos artesanales para escuelas secundarias públicas, en beneficio directo a más de 400 familias.

98 Por ciento de las guitarras en México son de Paracho

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que este programa forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al generar un impacto económico directo en el municipio de Paracho, para beneficiar a las familias y trabajadores de 15 fábricas artesanales dedicadas a la elaboración de guitarras, instrumentos emblemáticos de la entidad.

En el evento, el mandatario detalló que nueve mil 500 guitarras son destinadas a los alumnos y 500 están asignadas a los docentes de educación artística. Con ello, se beneficiarán 180 mil estudiantes pertenecientes a 613 escuelas de todo el estado.

Ramírez Bedolla explicó que el programa se acordó hace un año en coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de respaldar la economía de los artesanos que han mantenido viva esta tradición centenaria que otorga identidad a Michoacán.