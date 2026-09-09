Homicidios bajan 53%; en agosto, menor cifra en 12 años

Agosto cerró con un promedio de 40.8 homicidios dolosos diarios, el nivel más bajo para ese mes en los últimos 12 años, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La cifra representa una reducción de 53 por ciento frente a los 86.9 asesinatos diarios registrados en septiembre de 2024, al inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Son 46 homicidios menos al día. El reporte reunió datos consolidados hasta el 31 de agosto de las fiscalías de las 32 entidades.

La tasa nacional pasó de 25.4 por cada 100 mil habitantes en 2024 a una estimación preliminar anualizada de 12.9 este año, prácticamente la mitad. Sin embargo, persisten diferencias entre estados: casi la mitad de los homicidios registrados entre enero y agosto se concentró en siete entidades, cuatro de ellas con más de siete por ciento del total nacional.

EL DATO: DE ACUERDO con el Inegi, el promedio diario de homicidios, desde el inicio del gobierno, de Sheinbaum hasta agosto de 2026, registra una baja de 48 por ciento, al pasar de 91.7 a 47.7.

Frente al mismo periodo de 2025, los homicidios disminuyeron en 30 de las 32 entidades. San Luis Potosí tuvo la mayor reducción, con casi cuatro homicidios menos por cada cinco registrados en 2025; Nayarit redujo su promedio cerca de dos terceras partes y Quintana Roo alrededor de tres quintas partes.

TE RECOMENDAMOS: Cámara de Diputados Oposición ve fracaso de Morena en educación

También hubo reducciones superiores a la mitad en Baja California Sur, Zacatecas y Nuevo León.

Marcela Figueroa recordó que la tasa nacional pasó de 9.7 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2006 a 22 al cierre del gobierno de Felipe Calderón y llegó a 29.1 en 2018, durante el sexenio de Peña Nieto, el nivel más alto de la serie presentada, antes de bajar a 25.4 en 2024.

Además, también disminuyeron los delitos de alto impacto; pasaron de 636.6 hechos diarios en septiembre de 2024 a 391 en agosto de 2026, una reducción cercana a cuatro de cada 10 y el nivel más bajo del periodo.

El robo de vehículo con violencia cayó de 149.1 a 69.4 casos diarios, menos de la mitad y el menor registro mensual desde el inicio del gobierno de Sheinbaum.

Entre enero-agosto de 2025 y el mismo periodo de 2026, el secuestro tuvo la mayor reducción, superior a una cuarta parte; los robos con violencia bajaron alrededor de una sexta parte y las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego poco más de una décima parte. El feminicidio disminuyó 5.2 por ciento y la extorsión 2.8 por ciento. Figueroa indicó que los datos consolidados de agosto estarán disponibles en el portal del SESNSP.

LOS AVANCES. La Presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó la reducción de homicidios al cambio de estrategia de seguridad, basado en más inteligencia e investigación contra estructuras criminales, intervención reforzada en municipios prioritarios y mayor coordinación entre fuerzas federales, además de cambios en el Poder Judicial (PJ).

Informó que el pasado lunes 7 de septiembre cerró preliminarmente con 25 víctimas, uno de los registros diarios más bajos de su administración; el mínimo ha sido 20. La mandataria destacó la inteligencia y la investigación como la principal diferencia respecto al sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El esquema articula a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina, Guardia Nacional (GN) y Ejército para apoyar investigaciones del Ministerio Público. “Es lo nuevo, lo que más hemos avanzado respecto al sexenio del presidente López Obrador”, afirmó.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), explicó, dedica ahora buena parte de sus tareas a investigaciones de seguridad pública, además de sus funciones de seguridad nacional.

La estrategia territorial contempla 60 municipios, de los cuales 40 reciben una intervención de mayor intensidad, con acciones para atender las causas de la violencia y acercarse a jóvenes que ya tuvieron contacto con grupos delictivos o están en riesgo de incorporarse.

CLARO que no queremos que haya inocentes en la cárcel, no se trata de eso, pero ya no tenemos el mismo nivel de puerta giratoria que se tenía hace unos años y eso tiene que ver con la reforma al Poder Judicial CLAUDIA SHEINBAUM, Presidenta de México



Sheinbaum Pardo señaló como sector especialmente vulnerable a los adolescentes de 15 a 18 años, sobre todo durante el paso de secundaria a preparatoria, cuando problemas familiares, consumo de drogas o la expectativa de obtener ingresos mediante actividades criminales pueden aumentar el riesgo.

Por ello, el Gobierno busca ampliar la cobertura de educación media superior como medida preventiva.

La coordinación incluye a la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales y Gabinete de Seguridad, para convertir información de inteligencia en investigaciones y detenciones. La Presidenta también anunció un estudio para revisar qué ocurre con los detenidos después de su captura y determinar si disminuyó la llamada “puerta giratoria”, mediante la cual presuntos delincuentes recuperan su libertad poco después de ser puestos a disposición de un juez.

Promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional. Agosto de cada año. ı Foto: Especial

Explicó que las cifras del SESNSP pueden diferir de las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por su metodología. El secretariado recibe información de las fiscalías y realiza ajustes semanales, por lo que los casos pueden aumentar al cierre mensual. El instituto construye su conteo anual con actas de defunción de los registros civiles y publica sus resultados meses después, lo que puede arrojar cifras superiores a los reportes iniciales de las fiscalías.

Salen de las calles 13 mil 157 armas, destaca Segob

Por. Elizabeth Hernández

MÁS DE 13 MIL armas de fuego han salido de circulación mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz desde el inicio de la actual administración, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob). Entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de septiembre, la población entregó 13 mil 157 armas a cambio de dinero en efectivo y mediante un mecanismo anónimo. También se intercambian juguetes bélicos por artículos educativos, principalmente para niñas, niños y adolescentes.

Como parte de la estrategia de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, dependencias federales realizan visitas casa por casa y ferias de paz para acercar servicios como CURP y actas de nacimiento.

El Tianguis del Bienestar ha llegado a 830 localidades de 35 municipios y beneficiado a casi 446 mil personas con más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad decomisados en aduanas. La semana pasada atendió comunidades de Chilapa, Guerrero.

La Segob destacó la política para mantener a jóvenes en espacios educativos. El Gobierno federal construye, amplía y transforma bachilleratos con una meta de 400 mil nuevos lugares. También comenzaron a operar los primeros 60 centros México Imparable, gratuitos y enfocados en deporte, cultura y salud mental; en 34 ya se realizaron asambleas con más de 19 mil asistentes.

3 MIL 872 armas largas se han canjeado en el sexenio

En materia laboral, Jóvenes Construyendo el Futuro suma más de 416 mil participantes en capacitación y formación práctica. Boxeando por la Paz registra más de 31 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos gratuitamente.

El Instituto Mexicano de la Juventud impulsa además tequios, murales, encuentros culturales y actividades físicas, y ha constituido mil 837 comités de jóvenes por la transformación.

Entre las próximas actividades, Gobernación convocó a la Jornada Nacional de Jóvenes por la Patria y la Transformación, el 23 de septiembre. Cultura mantiene el Circuito Nacional de Festivales por la Paz y el concurso México Canta tendrá su final este domingo en el Auditorio Nacional, con boletos gratuitos.

También habrá actividades de artes vivas, música y danza en Baja California, Ciudad de México, Colima, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Yucatán. El 27 de septiembre, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y organizaciones de baloncesto realizarán la clase nacional Ponte Pila y Bota y Encesta.

Rosa Icela Rodríguez informó que 53 instituciones participan en las acciones de atención a las causas y que, durante los últimos dos años, 8.6 millones de personas han recibido servicios y trámites en el país.