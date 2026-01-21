Anticipa Lutnick PIB de EU en 5% en 1.er trimestre

Howard Lutnick, secretario de Comercio, en audiencia en la Cámara de Representantes de EU, el 5 de junio de 2025.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que espera que el Producto Interno Bruto (PIB) de su país supere el 5.0 por ciento en el primer trimestre de 2026, añadió que las tasas de interés son demasiado elevadas y frenan un crecimiento mayor; además, advirtió a la Unión Europea (UE) sobre tomar represalias tras la amenaza de aranceles del presidente Donald Trump en el marco de su ofensiva por obtener el control de Groenlandia.

“Nuestras tasas deberían ser mucho más bajas para que nuestra economía pueda finalmente florecer. Creo que el PIB crecerá más de un 5.0 por ciento este trimestre y eso es una economía estadounidense de 30 billones de dólares”, señaló durante el Foro Económico Mundial en Davos.

El Tip: El foro económico Mundial ocurre en Davos, Suiza, con asistencia de figuras internacionales del mundo político, empresarial, académico y de la sociedad civil.

Añadió que, si las tasas de interés fueran más bajas, el crecimiento del PIB llegaría incluso a 6.0 por ciento, pero “nos estamos frenando nosotros”.

Lutnick, cuya agencia supervisa la Oficina de Análisis Económicos, que elabora los datos del PIB estadounidense, dijo que sus perspectivas son una opinión personal, aunque más optimistas que las del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó en Davos que espera un crecimiento real del PIB de entre el 4.0 y el 5.0 por ciento para 2026.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó el lunes un crecimiento del PIB real estadounidense del 2.4 por ciento para 2026, lo que supone una mejora de 0.3 puntos porcentuales respecto a la estimación de octubre, debido a la continua fortaleza de la inversión en Inteligencia Artificial y a unas perspectivas arancelarias más benignas.

La relativa paz comercial podría romperse, sin embargo, por la amenaza de Trump de imponer aranceles a los países que se resistan a una toma de Groenlandia y las posibles represalias de la UE. Si el bloque procede con tales represalias, dijo Lutnick, “entonces volveremos a la escalada arancelaria del ojo por ojo”.