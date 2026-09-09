Producción y exportación de vehículos pesados repunta más de 100% en agosto

En agosto, la producción y exportación de vehículos pesados crecieron 100.18 y 116.65 por ciento a tasa anual, respectivamente; mientras que, las ventas al menudeo cayeron y al mayoreo se incrementaron en el mercado nacional, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), en el octavo mes del año la industria automotriz produjo 16 mil 389 unidades pesadas, es decir, ocho mil 202 vehículos más que en agosto de 2025, cuando se fabricaron ocho mil 187 unidades.

Las marcas que impulsaron el crecimiento de la producción fueron Freightliner, que pasó de cuatro mil 393 a 10 mil 240 vehículos pesados, un alza de 133.1 por ciento; International, que avanzó de dos mil 253 a cuatro mil 525 unidades, un repunte de 100.8 por ciento; y Foton, que fabricó 17 automotores en 2025 y este año ascendió a 70 unidades, un incremento de 311.8 por ciento.

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Respecto a la exportación de vehículos, en el mes de referencia las empresas automotrices radicadas en el país colocaron 14 mil 310 unidades pesadas en el mercado internacional, siete mil 705 más que en agosto de 2025, cuando se vendieron seis mil 605 unidades.

El repunte estuvo impulsado por un incremento en las ventas de Freightliner, que pasó de cuatro mil siete a 10 mil 73 unidades, un alza de 151.4 por ciento a tasa anual. Le siguió International, que en 2025 exportó dos mil 45 unidades y en agosto de 2026 colocó tres mil 877 automotores pesados, un aumento de 89.6 por ciento.

Asimismo, pese a los aranceles que la administración de Donald Trump ha impuesto a camiones y autobuses pesados, en agosto de este año se exportaron hacia Estados Unidos 13 mil 278 unidades, lo que representó un incremento de 114.8 por ciento frente a los seis mil 179 automotores pesados enviados en el mismo mes de 2025.

Las marcas que impulsaron ese crecimiento fueron Freightliner, con el envío de 10 mil 33 unidades diésel; International, con tres mil 139 automotores diésel; y Kenworth, con 106 vehículos pesados diésel.

Por otra parte, en el mercado nacional, el comportamiento de las ventas mostró contrastes, el avance en la comercialización al mayoreo no compensó la caída en el menudeo.

Las ventas al mayoreo, en el mes de referencia, fueron de tres mil 25 vehículos pesados, 484 unidades o 19 por ciento más que las comercializadas en agosto del año pasado, cuando sumaron dos mil 541 automotores. En contraste, las ventas al menudeo registraron una contracción de 4.8 por ciento en su comparación anual, al pasar de tres mil 356 a tres mil 194, una baja de 162 unidades.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados #RAIAVP, en agosto 2026:



▪️Se vendieron 3,194 unidades al menudeo y 3,025 al mayoreo

▪️Se produjeron 16,389 unidades

▪️Se exportaron 14,310 unidades



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/2AFD01otRo — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 9, 2026

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