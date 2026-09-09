Comercio mundial de mercancías se fortalece a pesar de aranceles y tensiones en Oriente Medio: OMC

El comercio mundial de mercancías se ha fortalecido desde junio a pesar de las incertidumbres geopolíticas y relacionadas con las políticas, informó la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que pone de manifiesto la resistencia de los flujos de mercancías, aunque los riesgos siguen siendo elevados.

La lectura de septiembre del barómetro de la OMC, que mide el crecimiento del comercio de mercancías, fue de 102, lo que supone una mejora respecto al 101.7 registrado en junio, y el crecimiento se mantiene por encima de la tendencia.

La OMC publica su Barómetro del Comercio de Mercancías cuatro veces al año. Este abarca los pedidos de exportación, el transporte aéreo de mercancías, el transporte marítimo en contenedores, los productos de automoción, las materias primas y los componentes electrónicos.

Las lecturas superiores a 100 indican un crecimiento por encima de la tendencia de referencia de 100, mientras que las cifras inferiores a 100 apuntan a un crecimiento por debajo de la tendencia.

El organismo comercial con sede en Ginebra señaló que este fortalecimiento se produjo a pesar de la incertidumbre vinculada a las tensiones geopolíticas y a la evolución de las políticas comerciales.

En marzo, la OMC pronosticó que el crecimiento del comercio mundial de mercancías se ralentizaría notablemente hasta el 1.9 por ciento este año, frente al 4.6 por ciento de 2025, y que podría desacelerarse aún más si la guerra de Estados Unidos con Irán sigue haciendo subir los precios de la energía y perturbando el transporte mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto aranceles generalizados a sus socios comerciales de todo el mundo, mientras que el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz —por donde solía transitar una quinta parte del suministro mundial de petróleo— se ha visto gravemente afectado por el conflicto en Oriente Medio.

Sin embargo, la fuerte demanda de componentes electrónicos vinculada a la inversión en inteligencia artificial e infraestructura digital estaba ayudando a contrarrestar los efectos negativos de esos factores, según el informe de la OMC.

El crecimiento del comercio sigue siendo desigual entre sectores y regiones, y la OMC advirtió de que los riesgos geopolíticos y relacionados con las políticas siguen ensombreciendo las perspectivas debido a las continuas perturbaciones en las cadenas de suministro, las rutas marítimas y los costos de transporte.

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FGR