Así abrió el dólar este miércoles

Este es el precio del dólar HOY miércoles 9 de septiembre de 2026

Conoce el precio del dólar hoy en ventanillas de bancos en México para este miércoles de septiembre

Este es el precio del dólar hoy
Este es el precio del dólar hoy Foto: Pexels
Por:
Mariel Caballero

El peso mexicano se ha mantenido por debajo de las 17.00 unidades por dólar, en uno de sus niveles más favorables en meses.

De esta forma, este miércoles 9 de septiembre la moneda nacional se cotiza en 16.90 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el martes 8 de septiembre en 16.9138 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 16.9202 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 16.9237 pesos por dólar.

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Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este miércoles 9 de septiembre:

  • Afirme: 16.00 a la compra – 17.60 a la venta
  • Banco Azteca: 16.80 a la compra – 17.49 a la venta
  • Banco de México, FIX del martes: 16.9202
  • Bank of America: 16.0256 a la compra – 17.8891 a la venta
  • Banorte: 15.70 a la compra – 17.25 a la venta
  • BBVA Bancomer: 16.37 a la compra – 17.50 a la venta
  • Grupo Financiero Multiva: 16.96 a la compra – N/A a la venta
  • Intercam: 16.4299 a la compra – 17.4449 a la venta
Este es el precio del dólar hoy
Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este miércoles 9 de septiembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 16.90 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy
Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantalla

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LMCT

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