Estados Unidos prohíbe productos canadienses

MARK CARNEY, en un evento en su país, imagen de archivo.

La Casa Blanca anunció que prohibirá la importación de motocicletas, la mayoría de las bebidas alcohólicas y algunos productos lácteos procedentes de Canadá. La medida responde a la entrada en vigor, ayer, de aranceles de hasta 50 por ciento aplicados por Ottawa a mercancías que provengan del sur de su frontera.

La prohibición se implementará a partir del 29 de septiembre y se dio a conocer horas después de la entrada en vigor de los aranceles de represalia que prometió el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sobre 20 mil millones de dólares en productos estadounidenses.

Ottawa impuso las tarifas como respuesta a los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que las conversaciones comerciales colapsaron el mes pasado.

El mandatario estadounidense también excluyó a productos canadienses de grandes contratos gubernamentales estadounidenses a largo plazo y ordenó a la Administración de Servicios Generales declarar inelegibles a los productos canadienses para esos contratos hasta que Canadá permita “reciprocidad plena y justa” para los productos estadounidenses.

Por su parte, Mark Carney dijo que la estrategia de su país consiste en volverse más independiente y prometió acelerar esos esfuerzos. “Se trata de asegurarse de que ningún país pueda tomarnos como rehenes. Y que podamos vivir como queremos vivir”, subrayó.

La ruptura ha trastocado una de las relaciones más estrechas del mundo. El 22 de agosto, Estados Unidos impuso aranceles del 50 por ciento sobre alrededor del 5.0 por ciento de las importaciones canadienses, alegando que Canadá había tratado injustamente a las industrias estadounidenses de productos lácteos, bebidas alcohólicas y automotriz.

EL DATO: TRUMP AMENAZÓ con vetar las ventas de la empresa de aeronaves, Bombardier

Estados Unidos y Canadá han rivalizado durante mucho tiempo por el comercio, particularmente el mercado lácteo del país de la hoja de maple y sus subsidios para productores de madera blanda.

Asimismo, Canadá explora la posibilidad de establecer vínculos con la Unión Europea (UE) que podrían quedarse apenas por debajo de una membresía al bloque, según un funcionario canadiense al tanto de las conversaciones.

Las opciones canadienses podrían incluir la ampliación de acuerdos existentes, negociar un nuevo tratado o crear otras formas de cooperación.

El primer ministro afirmó que Canadá ya está consultando a sus provincias, territorios y grupos laborales sobre cómo podría tener una relación más profunda con la Unión Europea, pero aún no se ha elegido ningún modelo.

Reunión en palacio

Por: La Razón Online

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum y el titular de Economía (SE), Marcelo Ebrard, se reunirán en Palacio Nacional con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para conversar sobre la relación comercial bilateral.

Dicha reunión se llevará a cabo una semana después de que Ebrard Casaubón asistió a la reunión de ministros de Innovación del G-20, en Chapel Hill, Carolina del Norte, en donde conversó con Lutnick en donde abordaron temas de desarrollo tecnológico y actual relación bilateral.

El encuentro también se da en un momento en que el Gobierno mexicano busca que la Casa Blanca retire los aranceles que afectan a los automóviles, acero, aluminio, y cobre; la reunión también se da en la víspera de la cuarta ronda bilateral en el marco de la revisión del T-MEC y la publicación de más aranceles estadounidenses bajo la sección 301, de sobrecapacidad productiva.