Resultados de prueba PISA generan ‘tensión’ en el mercado laboral: Manpower

El rezago de los estudiantes mexicanos en la prueba PISA 2025 —particularmente en las matemáticas— se reflejará en el mercado laboral de las siguientes décadas. Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, dijo que el atraso educativo amplía la brecha de habilidades que experimenta el sector productivo de México.

“Lamentablemente es el resultado más bajo de los últimos 20 años en los que México participa en esta prueba. Y sí genera de alguna manera tensión en cuanto a la disponibilidad de recursos con las capacidades técnicas y habilidades blandas que está necesitando y demandando el mercado mexicano, dijo Alesi en rueda de prensa.

El directivo de Manpower también declaró que siete de cada 10 empresas muestran dificultades para contratar a las personas óptimas en sus vacantes.

“Y en el caso de competencia, que más está requiriendo el mercado, tiene que ver con la prueba PISA. Dentro de lo que más se solicita es que las personas orientes su carrera y habilidades técnicas hacia ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. En matemáticas no salimos bien ponderamos y esto hace que todas aquellas habilidades humanas con resolución de problemas y análisis crítico se pierden”, aseguró.

📉 México muestra el desempeño más bajo en su historia en las pruebas PISA. Los resultados de 2025 evidencian que la tendencia a la baja se materializó en un promedio general de 403 puntos, 66 menos que el promedio de la OCDE.



📚 El retroceso se concentró en Matemáticas (-7… pic.twitter.com/1YpcWYUcQo — IMCO (@imcomx) September 8, 2026

Rezago en matemáticas: PISA 2025

De acuerdo con la prueba, que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los estudiantes mexicanos de 15 años obtuvieron resultados inferiores al promedio en las asignaturas de matemáticas, lectura y ciencias.

En matemáticas, sólo 30 por ciento de los estudiantes alcanzó al menos el nivel dos de desempeño, el equivalente al umbral básico de competencia, frente a 65 por ciento del promedio de la OCDE.

Mientras que en lectura, el 50 por ciento de los alumnos llegó al nivel dos, frente a 69 por ciento de la OCDE. En ciencias también también la mitad de los alumnos puede competir con el resto del mundo, no obstante el promedio fue de 74 por ciento en la organización.

Ante los datos, Alberto Alesi aseguró que el sistema educativo mexicano debe de empezar a revisar qué se está haciendo con los mejor evaluados como China, Singapur, Taiwán o Estonia.

“Esto va a generar una mayor inversión y presupuesto en capacitación y desarrollo que es lo que hemos venido viendo en nuestros estudios. Los empleadores manifiestan que, a falta de conseguir a los empleados idóneas, lo que hacen es invertir en trabajadores con habilidad poco desarrolladas para empezar una formación”, acotó Alesi.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el rezago educativo no solo es exclusivo de México; aunque reconoció un atraso en Matemáticas.

“En el reporte de la OCDE lo asocian a las famosas plataformas digitales que hemos estado estudiando aquí. Entonces, no es exclusivo de México. Y en el caso de matemáticas, sí hay una disminución, pero hay otros países donde también hay disminuciones, no por mal de muchos, pero siempre hemos criticado la prueba PISA por eso”, mencionó en conferencia mañanera de este martes.

#OECDPISA results are out today!



The participating Chinese jurisdictions, Chinese Taipei, Singapore, Japan, Korea, Estonia and the United Kingdom are among the top-performing systems across science, reading and mathematics.



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