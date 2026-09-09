Lanzan iniciativa para adopción de IA en Pymes

CON UNA INVERSIÓN total de 1.5 millones de dólares, Fundes y Google.org crearon la iniciativa Mi compañIA, la cual pretende cerrar la brecha tecnológica que existe en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país en la adopción de Inteligencia Artificial, ya que sólo 1.0 por ciento de los 5.8 millones de negocios utilizan este recurso.

“Con el crecimiento acelerado, en los últimos años, de desarrollo tecnológico, de desarrollo de capacidades para el aprovechamiento de la tecnología y de cómo las Mipymes ahora ya necesitan subirse a este tema de la tecnología para ser más competitivas y aprovechar muchas oportunidades en el mercado”, señaló Florencia Colunga, gerente de Crecimiento y Alianzas para Fundes.

Con el respaldo financiero de Google.org, la iniciativa pretende impactar a alrededor de 10 mil Mipymes, brindar capacitación general de adopción de IA.

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Además se tiene como objetivo que al menos 500 de esos negocios implementen y consoliden sus procesos operativos e incluso que tengan conexión con especialistas para asegurar su desarrollo sostenible de las unidades económicas.

La organización, en su preparación inicial del proyecto, detectó que la mayoría de los dueños y dueñas de negocios se encuentran entre los 30 y 45 años, no son tecnológicamente nativos, por lo tanto, hay barreras de entendimiento tecnológico, de edad, e incluso de infraestructura.

En ese sentido, la iniciativa sensibilizará a los dueños de negocios para que tengan en cuenta que la IA es una oportunidad para el crecimiento de sus negocios, generar ingresos, ser competitivos, crear empleos y más oportunidades de negocio.

“Y una vez que ayudamos a estos dueños y dueñas de negocio a visualizar esta oportunidad. Nosotros les ayudamos a construir primero un diagnóstico de madurez digital para saber exactamente en dónde están parados”, dijo Colunga.