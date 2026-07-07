Exportación de vehículos ligeros se contrae 9.2% en junio

La exportación de vehículos ligeros se contrajo 9.2 por ciento en junio a tasa anual y rompió con una racha de tres meses seguidos de incrementos; además, la producción también cayó 1.89 por ciento y acumuló dos meses seguidos con pérdidas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en el sexto mes del año se exportaron 301 mil 009 unidades, una caída de 30 mil 508 automotores respecto al mismo mes de 2025 cuando se colocaron en el mercado externo 331 mil 517 ligeros.

Las marcas que tuvieron una mayor caída en sus exportaciones, en el mes de referencia, fueron Mercedes Benz, con 64.5 por ciento o una reducción de tres mil 780 automotores; seguido de Audi con 55.7 por ciento, o una disminución de ocho mil 900 vehículos; o bien, Nissan con 46.2 por ciento y un desplome de 24 mil 619 unidades.

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Mientras que las marcas que tuvieron un incremento en sus exportaciones, durante junio, fueron Stellantis con 82.2 por ciento o un alza de 19 mil 233 unidades; Kia, con 9.0 por ciento o mil 774 vehículos más que en 2025.

Sobre la producción, en junio se produjeron 354 mil 221 unidades, una reducción de 1.89 por ciento respecto de los 361 mil 047 vehículos fabricados en el mismo mes de 2025.

La caída estuvo impulsada por una baja de Audi con 52.2 por ciento o siete mil 370 unidades; siguió Mercedes Benz con 97 por ciento, al pasar de cinco mil 147 vehículos a sólo 155 automotores o Nissan, 18.6 por ciento y una reducción de 10 mil 985 vehículos.

Primer semestre

Asimismo, en el primer semestre de 2026, la producción y exportación tuvieron resultados mixtos; por un lado, la fabricación de vehículos ligeros cayó 0.42 por ciento a tasa anual, mientras que, la exportación tuvo un ligero incremento de 1.38 por ciento.

En los primeros seis meses del año, la fabricación de vehículos ligeros se ubicó en un millón 996 mil 304 unidades, una reducción de ocho mil 320 unidades respecto a los dos millones 004 mil 624 automóviles que se produjeron en el mismo periodo de tiempo de 2025.

Por marca, la mayor caída en la producción fue en Nissan al pasar de 341 mil 530 unidades en 2025 a 253 mil 572 vehículos en 2026; le siguió Mercedes Benz con 24.6 por ciento, y una reducción de siete mil 154 unidades.

En el primer semestre del año, los camiones ligeros representaron 79.6 por ciento del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles, añadió el Inegi.

Por su parte, la exportación de unidades registró un incremento de 1.38 por ciento, en el periodo de referencia, al pasar de un millón 666 mil 184 unidades en 2025 a un millón 689 mil 245 vehículos en 2026, es decir, una diferencia de 23 mil 061 unidades.

Además, del total de las unidades colocadas en el mercado interno, el 75.9 por ciento fueron hacia Estados Unidos, es decir, un millón 282 mil 466 unidades, y el resto fue enviado a otros países como Canadá, Alemania y Brasil; no obstante, hubo una caída en el número de automotores que fueron enviados hacia el país vecino del norte, ya que, en 2025 se enviaron un millón 327 mil 892 vehículos, una reducción de 45 mil 426 ligeros.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, durante junio 2026:



▪️Se vendieron 126,902 unidades

▪️Se produjeron 354,221 unidades

▪️Se exportaron 301,009 unidades



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