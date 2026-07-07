México entra al top 10 mundial en atracción de inversión extranjera

El ingreso de capital extranjero colocó a México dentro del selecto grupo de los diez principales destinos de inversión a nivel mundial.

México se ubicó entre las 10 economías del mundo con el mayor flujo de inversión extranjera en 2025, reportó el Informe de Inversión Mundial 2026 realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su brazo de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El reporte indica que México se ubicó en el lugar 10 al captar 41 mil millones de dólares en 2025, lo que representó un incremento en comparación con 2024 cuando captó 38 mil millones de dólares, cifra que lo había posicionado en el lugar 11 de aquel año.

La economía mexicana se encuentra solo por debajo de potencias globales como Estados Unidos (que lidera la lista con 277 mil millones de dólares), Singapur, Hong Kong, China, Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

A nivel regional, el informe destaca que los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia América Latina y el Caribe aumentaron un 14%, alcanzando los 188 mil millones de dólares. Este repunte estuvo fuertemente liderado por Sudamérica —particularmente por Brasil— y por el desempeño de México en la subregión de América Central.

El avance del país ocurre en un contexto donde la inversión global creció un 6% a nivel mundial para situarse en 1.6 billones de dólares. Sin embargo, la UNCTAD advirtió que la recuperación general sigue siendo frágil y concentrada, ya que las 20 principales economías receptoras acapararon más del 80% de los flujos mundiales de capital.

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