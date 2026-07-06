Canaco CDMX estima derrama superior a 22 mil millones de pesos por el Mundial 2026

Aficionados de la selección de Inglaterra en un bar de la colonia Juárez, el 17 de junio de 2026.

La Copa Mundial de Futbol de 2026 dejó una derrama superior a los 22 mil 678 millones de pesos en la Ciudad de México; además, se crearon alrededor de 80 mil empleos y se beneficiaron los sectores de turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), destacó que la capital mexicana “mostró al mundo su fortaleza logística y capacidad de organización”.

“Con seguridad garantizada, transporte eficiente y festivales multitudinarios, el Mundial de Futbol se vivió con orden, alegría y promoción en beneficio del comercio, los servicios y el turismo”, agregó.

Gutiérrez Camposeco sostuvo que tras una evaluación preliminar, y luego de llevarse a cabo los cinco partidos en la Ciudad de México, el evento deportivo posicionó a la capital con “alta visibilidad internacional”; además, se estimó que llegaron 1.1 millones de turistas con un gasto promedio de 22 mil 500 pesos por visitante.

Sector servicios, uno de los beneficiados

Asimismo, el sector servicios fue beneficiado con la creación estimada de alrededor de 80 mil empleos temporales “ligados a la atención al cliente, logística, transporte y comercio”.

Indicó que hubo mejoras en la recuperación de espacios públicos, iluminación, áreas verdes y retiro de comercios ambulantes en la zona de la Alameda Central y en las cercanías del Estadio Ciudad de México. Además, el esquema de “Última milla” y el traslado de las personas al estadio en unidades de la RTP, Metro y Tren ligero “permitieron fluidez en accesos y salidas razonable”.

“Las cifras contundentes y la cobertura favorable, consolidan la imagen de una capital preparada para eventos de talla internacional”, resaltó Gutiérrez Camposeco, quien también agradeció a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y a los trabajadores de la administración, en especial a quienes se encargaron de las labores de mantenimiento, limpieza y seguridad, por lograr que la jornada se realizara sin “mayores sobresaltos y se convirtiera en una auténtica fiesta, con resultados positivos para restaurantes, bares, hoteles, comercios, prestadores de servicios y empleados del sector”.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr