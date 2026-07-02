Mundial dejará “aguinaldo” de hasta 4 mmdd: UDLAP

Aficionados previo al partido de fútbol entre las selecciones de México vs Ecuador correspondiente a la fase de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México.

Los partidos jugados en las tres sedes de México con motivo del Mundial de Futbol 2026 generarán una derrama de entre mil a cuatro mil millones de dólares, que fungirán como un “aguinaldo de verano”, ya que tendrá un efecto transitorio en la economía nacional, indicó Martín Alfonso López Ramírez, académico-investigador del Departamento de Economía de la Universidad De Las Américas Puebla (UDLAP).

Esta previsión, impulsada por los 800 mil extranjeros estimados que acudirán a los 13 juegos disputados en México, tendrá impacto directo en los sectores de hospedaje, alimentos, bebidas y plataformas de movilidad, lo que representa un “fenómeno dinamizador” en beneficio de quienes operan dichos sectores.

13 mmdd, ganancia estimada para la FIFA por este Mundial

En adhesión, el académico-investigador apuntó que por el evento fueron creados alrededor de 100 mil empleos temporales en las áreas de servicios citadas, “consolidando este respiro financiero estacional”, apuntó.

López Ramírez especificó que, aunque el estímulo monetario es notable a escala nacional, las estimaciones al impacto del Producto Interno Bruto (PIB) oscilan entre 0.14 a 0.15 por ciento, “sí existe un impacto económico importante, pero es relevante destacar que es momentáneo y no es tan grande como la mayoría de la gente podría considerarlo, es una fracción muy pequeña del PIB. Sí, es un efecto positivo, pero marginal”.

Agregó que a diferencia de Estados Unidos y Canadá, que también son sedes de la Copa del Mundo, México es un país con alta rentabilidad respecto a los partidos de futbol de índole mundialista,“en las otras dos naciones las ganancias por partido son alrededor de 200 millones de dólares; en el caso de México son 311 millones de dólares por partido”.

E indicó que más allá de las ganancias monetarias, el beneficio tras la justa deportiva quedará tangible en las obras de infraestructura de modalidad y la remodelación de aeropuertos, así como la visibilización de México a escala global que contrarresta las percepciones ligadas al narcotráfico, para posicionarse como un “destino seguro y adecuado” para la inversión extranjera.