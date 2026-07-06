Hutchison Ports LCT impulsa modernización de Lázaro Cárdenas con nuevas grúas eléctricas

Como parte de su programa de crecimiento en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Hutchison Ports LCT incorporó 12 nuevas grúas eléctricas automatizadas tipo Rubber Tyred Gantry Crane (ARTG), equipo para el que destinó una inversión superior a 600 millones de pesos con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y logística de la terminal.

Las grúas arribaron el pasado 2 de julio de 2026 a bordo del buque Xiang He Kou, procedente de China. Los nuevos equipos serán utilizados en las operaciones de patio para el manejo de carga contenerizada y, gracias a su tecnología automatizada y sistema de propulsión 100% eléctrico, permitirán incrementar la productividad, agilizar el movimiento de contenedores y responder al crecimiento sostenido del comercio marítimo.

La adquisición forma parte del programa de expansión que desarrolla Hutchison Ports LCT en Lázaro Cárdenas, cuyo proyecto principal corresponde a la Fase III de la Terminal Especializada de Contenedores. Esta etapa contempla una inversión superior a 220 millones de dólares para incorporar 345 metros adicionales de muelle, ampliar en 28 hectáreas el área operativa y elevar la capacidad anual de la terminal de 1.8 a 2.5 millones de TEUs.

Al respecto, Manuel García Gordillo, gerente general de Hutchison Ports LCT, destacó el significado estratégico de esta incorporación para el crecimiento de la terminal. “La llegada de estas nuevas grúas marca el inicio de una nueva etapa para nuestra terminal. Este equipamiento forma parte de una estrategia integral de expansión que fortalecerá nuestra capacidad operativa y nos permitirá acompañar el crecimiento del comercio internacional con infraestructura de clase mundial, mayor eficiencia y mejores condiciones de servicio para nuestros clientes”, señaló.

Además de incrementar la infraestructura disponible y fortalecer las operaciones logísticas, las nuevas ARTG respaldan la estrategia ambiental de la empresa, ya que funcionan mediante tecnología totalmente eléctrica, lo que permitirá reducir las emisiones asociadas con las actividades portuarias y mejorar el desempeño ambiental de la terminal.

La incorporación de este equipamiento también forma parte de la estrategia global de sostenibilidad de Hutchison Ports. Bajo su programa NET Zero, la compañía busca reducir 54.6% las emisiones absolutas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 para el año 2033, tomando como referencia los niveles registrados en 2021. Asimismo, mantiene como objetivo alcanzar emisiones netas cero en toda su cadena de valor para 2050.

Con estas nuevas grúas y el avance de la Fase III de expansión, Hutchison Ports LCT fortalece su apuesta por la modernización de la infraestructura portuaria, la innovación tecnológica y el desarrollo de operaciones más eficientes, seguras y sostenibles, consolidando la capacidad del Puerto de Lázaro Cárdenas para atender el crecimiento del comercio internacional.

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