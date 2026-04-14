Hutchison Ports ICAVE destina 540 mdp a equipos portuarios de última generación

A través de una inversión de 540 millones de pesos (30 millones de dólares), que incluye nuevos equipos portuarios de última generación, Hutchison Ports ICAVE fortalece su infraestructura para garantizar operaciones más eficientes y sostenibles.

Lo anterior como parte de su proceso continuo de modernización tecnológica y compromiso con la sostenibilidad ambiental. Por ello, la terminal ha recibido una grúa de pórtico ZPMC Super Post Panamax y cinco grúas RTG eléctricas ZPMC, equipos que refuerzan la capacidad operativa de la terminal y optimizan la eficiencia de las operaciones portuarias.

La grúa Super Post Panamax está diseñada para operar con los buques portacontenedores de mayor tamaño que transitan por las principales rutas del comercio internacional. Con un alcance extendido de hasta 24 filas de contenedores, esta unidad tiene una capacidad de carga elevada y cuenta con sistemas avanzados de control, lo que le permite realizar movimientos más precisos, seguros y eficientes en las operaciones de carga y descarga en muelle.

Hutchison Ports ICAVE incorpora tecnología eléctrica para optimizar el apilamiento de carga en patio. ı Foto: Hutchison Ports

Por otro lado, las grúas RTG eléctricas son equipos especializados para el manejo y apilamiento de contenedores en el patio. De acuerdo con Javier Rodríguez Miranda, Gerente General de Hutchison Ports ICAVE, estas unidades 100% eléctricas destacan por su eficiencia energética y sus innovadores sistemas de reducción de emisiones.

Esto no solo optimiza los tiempos de operación, sino que también contribuye a una disminución significativa de la huella de carbono en las actividades diarias de la terminal.

Estas acciones van alineadas a la estrategia global de sostenibilidad NET Zero de Hutchison Ports, cuyo objetivo es reducir en un 54.6% las emisiones absolutas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 para el año 2033, y lograr emisiones netas cero en toda su cadena de valor para 2050.

Además de aumentar su capacidad operativa, mejorará los tiempos de carga y descarga, y fortalecerá su competitividad a nivel internacional. Con los nuevos equipos, Hutchison Ports ICAVE contribuye al desarrollo del comercio marítimo global con prácticas responsables que respetan el medio ambiente y favorecen el progreso económico.

Bajo este contexto, se consolida como una terminal preparada ante los desafíos del comercio marítimo internacional.

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