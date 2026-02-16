Hutchison Ports TIMSA amplía su operación en Manzanillo con inversión de 690 millones de pesos

La operadora Hutchison Ports TIMSA destinó cerca de 690 millones de pesos para habilitar un nuevo patio externo en el Puerto de Manzanillo, con el objetivo de fortalecer su capacidad logística ante el crecimiento del comercio exterior en el Pacífico mexicano.

El predio se ubica a 1.5 kilómetros del acceso al recinto portuario y aporta más de 15 mil TEUs adicionales a la capacidad de almacenaje. Este espacio permitirá atender contenedores llenos y optimizar el manejo de unidades vacías, además de aliviar la presión sobre el área operativa principal.

La empresa estima que la ampliación sumará más de 300 mil TEUs anuales a su capacidad de operación, cifra que refuerza su margen de respuesta en uno de los puertos con mayor dinamismo del país.

“El inicio de operaciones de este nuevo patio externo representa un paso firme hacia una operación portuaria más eficiente y orientada al cliente. Esta inversión forma parte de nuestra visión de crecimiento sostenible y de mejora continua en la atención que brindamos a nuestros usuarios y socios logísticos”, afirmó Manuel García Gordillo, Gerente General de Hutchison Ports TIMSA.

El desarrollo forma parte del plan maestro de la terminal, que prioriza un uso más eficiente del espacio y tiempos de atención más competitivos. Como parte del proyecto, Hutchison Ports TIMSA sumó equipamiento eléctrico y soluciones de bajo impacto ambiental. Destacan grúas e-RTG, tractocamiones eléctricos, montacargas eléctricos y grúas eléctricas para contenedores vacíos (eECH), en línea con la estrategia global de sostenibilidad del grupo y con estándares internacionales en eficiencia energética y reducción de emisiones.

Con esta inversión, la terminal consolida su papel como plataforma logística clave en el Pacífico mexicano y fortalece su infraestructura y capacidad operativa frente a las exigencias de cadenas de suministro más modernas y eficientes.

