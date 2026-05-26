Inauguran puente ‘Epitacia Zamora Teodoro’ en Colima; beneficiará a más de 30 mil automovilistas diarios

La gobernadora Indira Vizcaíno y autoridades federales inauguraron el puente Epitacia Zamora Teodoro en la zona sur de Colima.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la inauguración del puente “Epitacia Zamora Teodoro”, una obra ubicada en la zona sur de la capital colimense que busca mejorar la movilidad de miles de familias de la entidad.

A través de una intervención remota, la mandataria estatal destacó que esta infraestructura representa un ejemplo de la visión de los gobiernos de la Cuarta Transformación, al dirigir inversiones también hacia las zonas históricamente menos atendidas.

La inauguración fue transmitida vía remota durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

Presidenta, muy buenos días. Nos da mucho gusto como siempre poder saludarle desde Colima. Estamos muy contentas; hace unas semanas estuvimos inaugurando el puente Celsa Virgen Pérez en la zona norte de la ciudad capital. Hoy estamos en la parte sur inaugurando este puente que llevará por nombre Epitacia Zamora Teodoro Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima



Vizcaíno Silva explicó que el nombre de la obra rinde homenaje a una mujer indígena reconocida en Colima por la defensa de su comunidad y la preservación de la fuente de abastecimiento de agua que beneficia al 70 por ciento de la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez.

La obra vial beneficiará a más de 30 mil automovilistas que circulan diariamente entre Colima y Villa de Álvarez. ı Foto: Captura de video

La gobernadora subrayó que durante muchos años la inversión pública se concentró únicamente en las zonas norte de las ciudades, mientras que ahora existe una visión de mayor igualdad social.

Este es un recordatorio de cómo todas las personas contamos, todas tenemos los mismos derechos y se nos trata con la misma dignidad desde el gobierno que usted encabeza, presidenta Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima



Obra resolverá problema de movilidad en capital colimense: SICT

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, quien acompañó a la gobernadora durante la inauguración, explicó que la obra resolverá uno de los principales conflictos viales del anillo periférico.

Autoridades destacaron que la infraestructura resolverá uno de los principales conflictos viales del anillo periférico. ı Foto: Captura de video

Detalló que se trata de un paso inferior ferroviario donde anteriormente se registraban filas de hasta un kilómetro y tiempos de espera de entre 40 y 60 minutos, situación que ocurría al menos cinco veces al día.

Este es el beneficio principal para la población. Estamos hablando de cerca de 30 mil vehículos de tránsito diario promedio anual que circulan en esta vía, básicamente para la zona de Colima y Villa de Álvarez” Jesús Esteva Medina, titular de la SICT



Asimismo, explicó que el puente cuenta con dos cuerpos de circulación, tres carriles por sentido y una longitud de 862 metros.

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