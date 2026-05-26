Programa Salud Casa por Casa supera los 18 millones de visitas en todo el país: Leticia Ramírez

La Secretaria del Bienestar en la Mañanera de CSP.

La secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum que el programa Salud Casa por Casa ha realizado más de 18 millones de visitas a personas adultas mayores y personas con capacidades diferentes en todo el país.

La funcionaria recordó que este programa fue puesto en marcha el 12 de junio de 2025 por instrucción de la mandataria federal, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud mediante atención directa y cercana en los hogares.

“Hoy les vamos a informar cómo va el programa de bienestar Salud Casa por Casa. El programa tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud de las personas adultas mayores y personas con discapacidad”, señaló.

Leticia Ramírez Amaya destacó que cerca de 20 mil profesionales de la salud participan en este esquema, entre enfermeras, enfermeros, médicos y médicas, quienes trabajan coordinadamente con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar.

Leticia Ramírez Amaya detalló que hasta el momento se han contabilizado 18 millones 406 visitas en el país. De ellas, 11 millones 585 mil 174 corresponden a la primera visita, en la que se elabora el expediente clínico y se realiza una valoración inicial.

Asimismo, Leticia Ramírez Amaya informó que en la segunda visita se han efectuado 6 millones 78 mil 964 atenciones, donde se realizan pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, además de toma de signos vitales, peso, talla y evaluación nutricional.

“Ahí tenemos ese contacto con las personas adultas mayores y personas con discapacidad”, expresó Leticia Ramírez Amaya este martes en Palacio Nacional.

La secretaria Leticia Ramírez Amaya agregó que ya inició la tercera etapa del programa, con 741 mil 874 visitas realizadas, enfocadas en el seguimiento de enfermedades, orientación sobre servicios universales de salud y apoyo en procesos de credencialización.

Leticia Ramírez Amaya resaltó que el programa ha permitido un acercamiento directo con millones de personas en situación vulnerable.

“Son 18 millones de acercamientos, de escuchar, de estar cerca de la gente”, afirmó al señalar que detrás de cada visita existen historias, experiencias y necesidades que son atendidas por el personal médico y de Bienestar.

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FGR