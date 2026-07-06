Inversión fija bruta se incrementa 5.1 por ciento en abril a tasa anual

Tras más de 12 meses de caídas consecutivas, la Formación Bruta de Capital Fijo, con cifras desestacionalizadas, aumentó 5.1 por ciento a tasa anual durante abril; asimismo, a tasa mensual registró un crecimiento de 4.0 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En la comparación anual, por componente, los gastos en construcción se incrementaron 8.8 por ciento, derivado de un alza en residencial de 16.7 por ciento y en no residencial de 1.1 por ciento; mientras que, en maquinaria y equipo sólo creció 0.9 por ciento por un incremento en bienes importados de 8.8 por ciento, pero una contracción de 10.6 por ciento en bienes nacionales.
Al interior de bienes importados, el crecimiento de 8.8 por ciento fue por una caída de 1.1 por ciento en equipo de transporte, pero un alza en maquinaria, equipo y otros bienes de 9.8 por ciento. Respecto al rubro nacional, el desplome fue originado por un descenso en las compras de equipo de transporte de 8.5 por ciento y de maquinaria, equipo y otros bienes, 12.4 por ciento, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF).
Consumo privado aumenta 0.1% en abril por compra de bienes nacionales
En abril en comparación de marzo pasado, la formación bruta de capital fijo se ubicó en un incremento de 4.0 por ciento, originado por un alza en construcción de 6.5 por ciento y en maquinaria y equipo con 2.0 por ciento.
El incremento mensual en el gasto en construcción fue impulsado por residencial con 12.4 por ciento y residencial, con sólo 0.1 por ciento; mientras que, el incremento en maquinaria y equipo fue ocasionado por una contracción en nacional de 3.7 por ciento, pero los bienes importados crecieron 6.2 por ciento.
Al interior de los bienes nacionales, el equipo de transporte creció 0.5 por ciento y la maquinaria, equipo y otros bienes, decreció 7.2 por ciento; sobre los bienes importados, la compra de equipo de transporte aumentó 0.6 por ciento y la de maquinaria, equipó y otros bienes con 7.1 por ciento.
Con cifras originales, pese al incremento mensual y anual, entre enero y abril del presente año, la formación bruta de capital fijo tiene una caída de 1.0 por ciento debido a un alza de 2.6 en el gasto en construcción y una contracción de 4.8 por ciento en maquinaria y equipo.
Al interior del gasto en construcción, la residencial creció 4.1 por ciento y la no residencial 1.2 por ciento; sobre la contracción de 4.8 por ciento en maquinaria y equipo, la compra de bienes nacionales se desplomó 11 por ciento y los importados, 0.8 por ciento.
Por tipo de bien y comprador, en los primeros cuatro meses del año, la formación bruta de capital fijo se ubicó en una caída de 1.0 por ciento debido a una contracción en privada de 2.2 por ciento y un alza en pública de 7.0 por ciento.
Por tipo de bien, en construcción se tuvo un alza de 2.6 por ciento, pero en maquinaria y equipo hubo una caída de 4.8 por ciento.
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