Inversión fija bruta registra nueva caída; suma 19 meses al hilo con retrocesos

La inversión fija bruta cayó 3.1 por ciento a tasa anual en marzo, el descenso fue ocasionado por la baja en construcción y en maquinaria y equipo; con este resultado ya sumó 19 meses en contracción; analistas señalaron que el comportamiento negativo es resultado de una percepción de deterioro en el Estado de derecho y de la incertidumbre por la relación comercial con Estados Unidos, además, anticipan menor capacidad productiva si no se revierte la tendencia.

“Las caídas en la inversión se deben a la percepción de deterioro en el Estado de derecho en México y la incertidumbre respecto a la relación comercial con Estados Unidos”, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El Dato: La inversión en construcción mediante compras privadas mostró una baja en marzo a tasa anual de 6.57 por ciento y las compras públicas subieron 8.8 por ciento.

Con datos del Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF), la inversión fija bruta cayó 3.1 por ciento a tasa anual por una baja en el gasto en construcción de 3.2 por ciento y maquinaria y equipo con 3.2 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Al interior de la inversión en construcción, la residencial mostró un desplome de 8.4 por ciento; sin embargo, la no residencial creció 2.4 por ciento. Sobre maquinaria y equipo, la pérdida fue ocasionada por una contracción en la inversión de bienes nacionales con 7.3 por ciento y en los bienes importados, 1.6 por ciento.

Además, la caída en la adquisición de bienes nacionales fue por un desplome de 13.1 en equipo de transporte y de 1.5 por ciento en maquinaria, equipo y otros bienes. Respecto a los bienes importados, la compra de maquinaria, equipo y otros bienes se redujo 2.2 por ciento, pero en equipo de transporte aumentó 6.4 por ciento.

En el acumulado del primer trimestre del año, con cifras originales y a tasa anual, la formación bruta de capital fijo cayó 3.3 por ciento por una contracción en la compra de maquinaria y equipo de 6.8 por ciento, aunque la construcción no registró variación alguna.

0.4 por ciento, aumento a tasa mensual de la inversión en marzo

Por comprador, la inversión privada descendió 4.8 por ciento, aunque la pública mostró un avance de 6.8 por ciento. En construcción, la inversión privada descendió 1.5 por ciento y la pública creció 7.4 por ciento. Y en maquinaria y equipo, el gasto privado se desplomó 8.2 por ciento, pero la pública aumentó 5.8 por ciento.

Las caídas en la inversión privada anticipan una menor capacidad productiva si la tendencia no se revierte, por ahora, a la construcción y la adquisición de maquinaria y equipo importados del sector público son un contrapeso, pero no es suficiente para “compensar la debilidad generalizada”, destacó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista jefe de Valores Mexicanos Casa de Bolsa.

“Hacia adelante, la recuperación dependerá de que el mercado laboral, el crédito y la confianza empresarial muestren solidez. El riesgo es que el consumo nacional mantenga una tendencia lateral y que la inversión privada postergue proyectos, consolidando un escenario de estancamiento y vulnerable a choques externos”, añadió.

Asimismo, en el tercer mes del 2026, la inversión fija bruta creció 0.4 por ciento en comparación con febrero y con cifras desestacionalizadas, indicó el Inegi. El avance mensual de la inversión en activos fijos en el corto plazo fue por un alza de 3.1 por ciento en la compra de maquinaria y equipo, pero en construcción hubo una contracción de 2.4 por ciento.

Al interior de maquinaria y equipo, la compra de bienes nacionales se incrementó 1.8 por ciento, en específico: para adquisición de equipo de transporte creció 0.4 por ciento y para maquinaria, equipo y otros bienes, 3.7 por ciento.

Respecto a la inversión en bienes importados subió 3.3 por ciento por incremento de 13.1 por ciento en la compra de equipo de transporte y de 2.9 por ciento en maquinaria, equipo y otros bienes.

El crecimiento de la inversión en el tercer mes no compensó las caídas previas de enero y febrero, que, de acuerdo con series ajustadas por estacionalidad, en el primer bimestre se tuvo un retroceso de 1.91 por ciento, añadió Siller Pagaza.

La analista destacó que el crecimiento mensual, en el mes de referencia, de la inversión en maquinaria y equipo, es una buena noticia, pero “resulta insuficiente para compensar la caída en meses recientes, por lo que podría tratarse de un rebote y es muy pronto para confirmar un cambio de tendencia”.

Respecto al retroceso de la inversión en construcción, ésta bajó por tercer mes seguido, “siendo su mayor caída mensual desde octubre del 2024”. Al interior, la inversión en construcción residencial disminuyó 5.4 por ciento en su comparación mensual, mientras que la inversión en construcción no residencial creció 0.4 por ciento.

“Las cifras de la inversión fija bruta confirman que persiste la debilidad de la inversión en México. Esto limita el crecimiento económico de México en el corto, mediano y largo plazo… Considerando esto, se mantiene la expectativa de una contracción de la inversión de 2.0 por ciento en 2026. Si se materializa, sumarán dos años consecutivos de caídas anuales, algo sólo registrado en la inversión fija en dos ocasiones: 2001-2002 y 2019- 2020”, acotó Siller Pagaza.