Restaurantes pierden hasta 100 mil pesos

Restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) reportaron pérdidas superiores a 100 mil pesos, desde que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron su plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, así como diversas movilizaciones.

En entrevista para La Razón, Mireya Ruiz, vicepresidenta nacional de la Canirac, comentó que las afectaciones a restaurantes y comercios afiliados a la cámara no están limitadas a calles aledañas donde se encuentra el campamento de docentes que pertenecen a la coordinadora, sino que “ya está permeando no sólo al primer cuadro de la ciudad, sino ya la afectación llega hasta Polanco, porque cierran el Circuito Interior con Reforma, entonces ya se empieza a extender en la ciudad”.

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Detalló que, derivado de una encuesta realizada a los afiliados a la Canirac que se encuentran en las colonias Polanco y Juárez, la Zona Rosa y en el primer cuadro de la ciudad, 60 por ciento “de todos los encuestados tienen afectaciones en las ventas durante (los últimos) 10 días, muchos de ellos han llegado ya a pérdidas de hasta 100 mil pesos, dependiendo, todos éstos son promedios, dependiendo del tamaño del negocio”.

Agregó que las afectaciones tampoco se limitan al tema de las ventas, sino que se expanden a toda la cadena productiva, que involucra a proveedores y empleados, “no pueden llegar a trabajar, porque ustedes lo han de haber visto, hubo listas de entrada de una hora que tenías que presentar una credencial” en las vallas colocadas alrededor del Zócalo capitalino.

DAÑOS ı Foto: Especial

En este contexto, apuntó que los negocios ubicados sobre la calle 5 de Mayo, donde integrantes de la CNTE optaron por colocar el grueso de su campamento, “son pérdidas al 100 por ciento, hay negocios totalmente cerrados”.

Ante un posible diálogo con el Gobierno capitalino para abordar medidas que ayuden a paliar las pérdidas económicas, la vicepresidenta de la Canirac comentó que aún no hay acercamiento, pero los apoyos en impuestos “serían una buena ayuda, pues es que hay que contabilizar que un negocio sigue pagando nóminas y sigue pagando renta y sigue pagando luz”, aunque la mayor ayuda que podría recibir el sector restaurantero y comercial sería que los negocios retornaran a su funcionalidad habitual, apuntó.

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CERO GANANCIAS POR MUNDIAL. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, comentó a La Razón que los negocios al por menor ubicados en la zona centro de la capital muestran pérdidas en ventas cercanas a mil pesos diarios.

Esta merma, multiplicada por las tres semanas que la CNTE estima como mínimo continuar su bloqueo, “hablando que un pequeño comercio en promedio está perdiendo por estas protestas no menos de 10 a 15 mil pesos de ventas, en lo que se supone va a durar este asunto”.

Dijo la estimación de ganancia por motivo de la Copa del Mundo en la Ciudad de México rondaba “hasta en un 20 por ciento, era la expectativa por lo del mundial, pero antes de hacerlas ya no las quitaron. O sea, ya dependen de las afectaciones, van a ser un 15 o 20 por ciento de baja, de afectación con castigos mensuales”, refirió el presidente de la Anpec.