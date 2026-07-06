Consumo privado aumenta 0.1% en abril por compra de bienes nacionales

El gasto que realizaron los hogares en bienes y servicios nacionales e importados durante abril registró un incremento de 0.1 por ciento a tasa mensual y sumó dos meses consecutivos con aumentos, luego de que en enero y marzo registrara caídas; indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El avance mensual fue originado por un alza en la compra de nacionales de 0.6 por ciento, en su interior, los bienes crecieron 1.1 por ciento y los servicios cayeron 0.1 por ciento; respecto a los bienes importados, estos registraron una contracción de 1.5 por ciento.

Respecto a la comparación anual, el consumo privado creció 2.1 por ciento, pero mostró una desaceleración respecto al mes previo, el alza tuvo origen porque el gasto en bienes de origen importado creció 11.7 por ciento, siendo la mayor desde septiembre del año pasado, mientras que, el de bienes nacionales no tuvo variación y el de servicios nacionales cayó 0.1 por ciento.

Con cifras originales, entre enero y abril, el consumo privado creció 2.2 por ciento, debido al alza en la compra de bienes importados de 12.1 por ciento, pero en la compra de nacionales tuvo una reducción de 0.3 por ciento.

Al interior de los bienes importados, los duraderos tuvieron un alza de 9.5 por ciento; los semiduraderos cayeron 1.8 por ciento y los no duraderos crecieron 21.2 por ciento.

Sobre el consumo nacional cayó 0.3 por ciento por una baja en los bienes nacionales de 0.8 por ciento, pero un incremento de 0.3 por ciento en los servicios; al interior de los bienes, los duraderos se redujeron 5.5 por ciento; los semi duraderos bajaron 3.3 por ciento y los no duraderos crecieron 0.3 por ciento.

En abril 2026 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado #IMCP se ubicó en 113.7 puntos con un crecimiento mensual de 0.1%. Respecto a abril 2025, incrementó 2.1%.



Por origen, el consumo de bienes y servicios tuvo las siguientes variaciones… pic.twitter.com/fX7XDxVTzN — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 6, 2026

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