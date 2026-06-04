Consumo privado crece 1.2 por ciento en marzo

En marzo, el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) mostró un incremento de 1.2 por ciento a respecto de febrero, cifra positiva tras dos meses consecutivos con caídas, con cifras desestacionalizadas; además, en la comparación anual registró un alza de 3.1 por ciento, y sumó 11 meses seguidos con ganancias, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El repunte, en el tercer mes del año, del consumo privado en la comparación mensual fue originado por un incremento de 0.9 por ciento en la compra de bienes y servicios nacionales, mientras que un alza de 1.6 por ciento en los bienes importados.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, el impulso del consumo fue por un incremento de 20.7 por ciento de las remesas y también por la apreciación del peso.

“El crecimiento en el mes de marzo no fue suficiente para compensar las caídas de los dos meses anteriores, pues en el primer trimestre de 2026, el consumo privado acumuló una caída de 0.7 por ciento trimestral”, indicó la analista.

El crecimiento del consumo en México en marzo no fue suficiente para compensar las caídas de los dos meses anteriores, pues en el primer trimestre de 2026, el consumo privado acumuló una caída de 0.76% trimestral, la primera desde el cuarto trimestre de 2024. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) June 4, 2026

En la comparación anual, los hogares gastaron en bienes de origen importado al tener un incremento de 13 por ciento; mientras que la adquisición de bienes y servicios nacionales creció 0.2 por ciento, debido a que los servicios aumentaron 0.8 por ciento, pero los bienes cayeron 0.2 por ciento.

Pese a las cifras positivas, Siller Pagaza destacó que aún hay evidencia de la debilidad en la economía mexicana y de una mayor cautela de compra de los hogares y de las personas consumidoras.

Cifras originales

En el primer trimestre del año, el consumo privado aumentó 2.2 por ciento en la comparación con el mismo periodo de 2025. El avance fue provocado por un alza de 12.7 por ciento en la compra de bienes importados; no obstante, el consumo nacional se contrajo 0.4 por ciento.

Al interior del consumo nacional, la compra de bienes cayó 1.1 por ciento, por una reducción de 6.2 por ciento en bienes duraderos; de 3.1 por ciento en semi duraderos; y sin variación en los no duraderos, mientras que los servicios aumentaron sólo 0.4 por ciento.

Respecto a la adquisición de bienes importados, el aumento fue ocasionado por un alza de 22.6 por ciento de los bienes no duraderos; 9.0 por ciento de la duraderos y una contracción de 1.5 por ciento en los semiduraderos.

En marzo 2026 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado #IMCP se ubicó en 113.6 puntos con un crecimiento mensual de 1.2%. Respecto a marzo 2025, incrementó 3.1%.



Por origen, el consumo de bienes y servicios tuvo las siguientes variaciones… pic.twitter.com/IQLhW0sKqA — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 4, 2026

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