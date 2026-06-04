OCDE mete tijeretazo a previsión del PIB 2026

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para el cierre del año se ubicará en 0.8 por ciento, una reducción de 0.5 puntos porcentuales frente al 1.3 por ciento estimado en marzo, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La actividad económica en 2027 tendrá un impulso y subirá hasta 1.8 por ciento.

“Se proyecta que la economía crezca un 0.8 por ciento en 2026 y un 1.8 por ciento en 2027. El crecimiento estará impulsado principalmente por la demanda interna, con el consumo privado respaldado por el bajo desempleo”, indicó el organismo en el documento Perspectivas Económicas de junio.

El Dato: Banxico bajó el jueves pasado su expectativa de crecimiento del PIB para 2026, de 1.6 a 1.1 por ciento.

Destacó que las tasas de interés bajas incentivarán “gradualmente” la inversión privada, tras una contracción en 2025, pero la recuperación será lenta debido a que aún hay incertidumbre por las reformas constitucionales que realizó el Gobierno de México y por los cambios en políticas globales.

Por su parte, el consumo gubernamental y la inversión pública se mantendrán limitados para llevar a cabo la consolidación fiscal; “además, una mayor aversión al riesgo global y la volatilidad del tipo de cambio podrían aumentar los costos de endeudamiento soberano y limitar aún más el espacio fiscal”.

Si bien, las exportaciones en equipos de cómputo mantendrán solidez, otras mercancías serán afectadas debido a los aranceles que Estados Unidos impuso durante 2025.

MÉXICO: PROYECCIONES ECONÓMICAS ı Foto: Especial

Hay aranceles de 10 por ciento para las mercancías que no cumplen con las reglas del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tarifas de 25 por ciento para automóviles, autopartes, camiones y componentes de camiones; mientras que las exportaciones de acero, aluminio, cobre y productos derivados tienen un gravamen de 50 por ciento. Y se suma que pronto será la revisión conjunta del acuerdo comercial, programada para el 1 de julio de 2026.

Además, si hay una desaceleración en el crecimiento del PIB estadounidense y mayor incertidumbre por la guerra, podría haber más riesgos a la baja para las exportaciones.

“Se proyecta que la inflación disminuya gradualmente hasta el 3.2 por ciento en 2027”, en ese sentido, si el precio de los fertilizantes aumenta, por ende, la inflación de los alimentos mostraría incrementos y complicaría el proceso desinflacionario.

A su vez, indicó que el mecanismo de estabilización de combustibles por parte del Gobierno de México ha reducido los precios y apoya el poder adquisitivo de las familias, en ese sentido, la estimación de crecimiento para el país supone que el apoyo gubernamental se mantendrá en 2026 y 2027.

“Las medidas para hacer frente al aumento de los precios de la energía deberían estar más dirigidas a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas más afectados, y proporcionar incentivos para el ahorro energético”, acotó en su informe.

Destacó que si la renegociación del T-MEC se hace de forma rápida y exitosa la incertidumbre se reduciría y se podría esperar un impulso más a la inversión y a las exportaciones.