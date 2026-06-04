Inversión fija bruta crece 0.4 en marzo; en la comparación anual acumula 19 meses con pérdidas

En el tercer mes de 2026, la inversión fija bruta creció 0.4 por ciento en comparación con febrero, con cifras desestacionalizadas; no obstante, a tasa anual se contrajo 3.1 por ciento y sumó 19 meses seguidos con contracciones, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El avance de mensual del comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo fue por un alza de 3.1 por ciento en la compra de maquinaria y equipo, pero en construcción hubo una contracción de 2.4 por ciento.

Al interior de maquinaria y equipo, la compra de bienes nacionales se incrementó 1.8 por ciento, en específico: para adquisición de equipo de transporte creció 0.4 por ciento en la y para maquinaria, equipo y otros bienes, 3.7 por ciento.

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Respecto a la inversión en bienes importados subió 3.3 por ciento por incremento de 13.1 por ciento en la compra de equipo de transporte y de 2.9 por ciento en maquinaria, equipo y otros bienes.

El crecimiento de la inversión en el tercer mes no compensó las caídas previas de enero y febrero, que de acuerdo con series ajustadas por estacionalidad, en el primer bimestre se tuvo un retroceso de 1.91 por ciento, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Analisis Económico Financiero de Banco Base.

Asimismo, la analista destaco que el crecimiento mensual, en marzo, de la inversión en maquinaria y equipo, es una buena noticia, pero todavía resulta insuficiente para compensar la caída en meses recientes, por lo que podría tratarse de un rebote y es muy pronto para confirmar un cambio de tendencia”.

Respecto al retroceso de la inversión en construcción, ésta cayó por tercer mes seguido, “siendo su mayor caída mensual desde octubre del 2024”.

Al interior, la inversión en construcción residencial cayó 5.4 por ciento en sus comparación mensual, mientras que la inversión en construcción no residencial creció 0.4 por ciento.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF), la inversión fija bruta cayó 3.1 por ciento si se compara con marzo del año pasado y acumuló 19 meses seguidos con caídas.

La contracción anual fue ocasionada por una baja de 3.2 por ciento en la inversión de construcción y de 3.2 por ciento en maquinaria y equipo, indicó el Inegi.

Al interior de la inversión en construcción, la residencial mostró un desplome de 8.4 por ciento; sin embargo, la no residencial creció 2.4 por ciento.

Sobre maquinaria y equipo, la pérdida fue ocasionada por un desplome de 7.3 por ciento en la inversión de bienes nacionales y de 1.6 por ciento en los bienes importados.

“Las caídas en la inversión se deben a la percepción de deterioro en el Estado de derecho en México y la incertidumbre respecto a la relación comercial con Estados Unidos. Las caídas en la inversión limitan la capacidad productiva del país y por tanto el crecimiento económico de largo plazo”, señaló Gabriela Siller Pagaza.

En marzo 2026 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo #IMFBCF se ubicó en 102.0 puntos con un aumento mensual de 0.4%. Respecto a marzo 2025, bajó 3.1%.



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬇️-2.4% Construcción

⬆️… pic.twitter.com/NwNGZy6xVv — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 4, 2026

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FGR