Inversión fija bruta se contrae en enero a tasa mensual y anual

Los datos de la Inversión Fija Bruta fueron dados a conocer por el Inegi.

En el primer mes del año, la inversión fija bruta se contrajo 1.1 por ciento en comparación con diciembre en términos reales, lo que significó la primera caída tras tres meses con incrementos; mientras que a tasa anual cayó 2.2 por ciento y sumó 13 meses consecutivos con disminuciones, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La contracción mensual fue originada por una baja de las inversiones en la construcción de 0.8 por ciento, en específico,por una disminución de 2.2 por ciento en residencial y de 0.6 por ciento en no residencial.

Y también, por una caída de 1.1 por ciento en los bienes de maquinaria y equipo, en especial por una baja de 1.6 por ciento en el rubro nacional y de 0.2 por ciento en los importados.

Por su parte, la caída de 2.2 por ciento en la comparación anual fue resultado de un incremento de 3.8 por ciento en la construcción, por un aumento de 7.9 por ciento en residencial, aunque en no residencial se mantuvo sin variación; y también por un desplome en compra de maquinaria y equipo de 8.0 por ciento.

La contracción en maquinaria y equipo fue por una baja en bienes nacionales de 11.1 por ciento y por una caída de 5.2 por ciento en la adquisición de bienes importados.

Por su parte, con cifras originales, la formación bruta de capital fijo cayó 3.3 por ciento respecto a enero de 2025. La contracción fue originada por un alza de 3.0 por ciento en la construcción, pero un desplome de 9.8 por ciento en la compra de maquinaria y equipo.

El alza en construcción fue por un incremento de 6.8 por ciento en residencial y una disminución de 0.5 por ciento en no residencial.

A su vez, la caída en la compra de maquinaria y equipo fue por una contracción de 12 por ciento en bienes nacionales y de 8.3 por ciento en importados.

Asimismo, por tipo de bien y comprador, la formación bruta de capital fijo descendió 3.3 por ciento por una baja en la inversión privada de 4.5 por ciento, aunque la pública aumentó 3.8 por ciento.

La construcción registró un alza de 3.0 por ciento por un incremento en la inversión privada de 2.1 por ciento y la pública de 6.9 por ciento. Sobre maquinaria y equipo, la compra de bienes por parte del sector privado se contrajo 10.8 por ciento y el público con 1.3 por ciento.

En enero 2026 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo #IMFBCF se ubicó en 102.3 puntos con una disminución mensual de 1.1%. Respecto a enero 2025, bajó 2.2%.



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬇️-0.8%… pic.twitter.com/KTVKlVIvYT — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 6, 2026

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FGR