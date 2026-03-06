Inversión fija bruta cae 6.7% en 2025; aún existe cautela

EL actual escenario representa un freno para el crecimiento económico de largo plazo, ya que implica una menor capacidad productiva del país, de acuerdo con la analista Gabriela Siller.

La inversión fija bruta en 2025 sufrió una caída de 6.7 por ciento en comparación con el año inmediato anterior, según cifras originales, impulsada por una contracción en la colocación de capitales en el sector de la construcción, y en maquinaria y equipo; también por una baja en la inversión privada de 4.4 por ciento y en la pública de 18.9 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El comportamiento de la inversión durante el año pasado “sugiere que las empresas mantienen cautela para expandir su capacidad productiva” o bien para colocar sus capitales, indicó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Casa de Bolsa Valmex, en entrevista con La Razón.

De forma desagregada, la disminución de 4.6 por ciento en construcción fue originada por una contracción de la inversión no residencial con 14.6 por ciento; aunque en residencial se tuvo un alza de 8.2 por ciento.

Respecto a maquinaria y equipo se tuvo una caída de 9.0 por ciento debido a la contracción en la colocación de capitales en nacional con 10.2 por ciento y en bienes importados de 8.2 por ciento, según el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF).

Ugarte Bedwell indicó que el hecho de que la inversión pública haya registrado una caída superior al 18 por ciento significó una menor ejecución de proyectos de infraestructura y obra pública, pero en el caso de la baja en la inversión privada es por el entorno de mayor incertidumbre que ha permeado en el país.

“La inversión privada está esperando a ver qué pasará con los aranceles, y a ver qué pasa con el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, señaló el especialista.

Asimismo, destacó que incluso puede existir una mayor aversión al riesgo por las presiones geopolíticas como lo es la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en especial si se aumentan los precios o se provocan “disrupciones” en las cadenas de logística a nivel mundial, “también pueden postergar las decisiones de inversión”; no obstante, si se concretan los proyectos de infraestructura de 2026, “puede ser que la senda de inversión cambie hacia la segunda mitad del año”.

Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Banco Base, indicó que la contracción de 2025, sólo ha sido observada en otros años en dónde hubo recesión económica.