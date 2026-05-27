UIF y CNBV refuerzan vigilancia financiera ante riesgos de trata durante el Mundial

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) enviaron un alertamiento a bancos, casas de bolsa, casas de cambio, centros cambiarios, Instituciones de Tecnología Financiera y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas para que refuercen la identificación, monitoreo y mitigación de los riesgos asociados al lavado de dinero y a otros ilícitos relacionados con la trata de personas, en el marco del Mundial de la FIFA 2026, ya que se espera un flujo masivo de visitantes nacionales y extranjeros.

“La emisión de este instrumento forma parte de las acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca contribuir a la protección de las personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotación y delincuencia organizada”, agregaron.

Esta herramienta ayudará a las entidades que operan en el sistema financiero mexicano a mejorar sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y su evaluación de riesgos ante posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o bien operaciones financieras que tengan relación con este delito.

📢 #ComunicadoDePrensa



La UIF y la CNBV emiten alertamiento para fortalecer la prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas vinculadas con la trata de personas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la… pic.twitter.com/oju53KiIj0 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 27, 2026

El alertamiento se emitió en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y con el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés), con base en análisis de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas.

Asimismo, se destacó que el instrumento promueve que las entidades tengan mejores mecanismos de control interno y una mayor coordinación con las autoridades competentes para la detección de riesgos que afecten al sistema financiero.

La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 identificó que el delito de trata de personas se lleva a cabo principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, así como en destinos turísticos como Cancún y Acapulco; además, hay redes que explotan personas para ofertarlas al turismo extranjero.

De acuerdo con el Informe de Víctimas de Delitos del Fuero Común 2026, los grupos vulnerables son niños y hombres reclutados por el crimen organizado; mujeres y niñas que son víctimas de violencia de género y de trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado; así como personas migrantes víctimas de trata con fines de explotación laboral y sexual.

Sólo en lo que va de 2026 y a nivel nacional, las Agencias del Ministerio Público registraron 4 mil 840 denuncias de delitos contra la sociedad, de los cuales, 206 se relacionan con el delito de trata de personas, y de forma desagregada: 58 reportes son con fines de explotación sexual, 19 con fines de trabajo o servicios forzados y 129 con trata de personas con otros fines.

“Cifras alarmantes y que pueden servir como parámetro para tener en cuenta que la trata de personas resulta ser un delito al alza, más aún si se considera la gran afluencia de personas nacionales y extranjeras que acudirán a las ciudades sedes de los partidos de futbol durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicaron la UIF y la CNBV.

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MSL