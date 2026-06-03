Propuesta de arancel de 10% no contempla comercio bajo el T-MEC, asegura la SE

La Secretaría de Economía (SE) sostuvo que las mercancías que son enviadas hacía Estados Unidos bajo el T-MEC, y que representan 85 por ciento de todas las exportaciones; sostuvo que no pagarán arancel del 10 por ciento.

La SE aseguró que no pagarían el arancel de 10 por ciento que propuso la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para México, por no evitar la importación de bienes que se producen con trabajo forzoso.

Este martes la SE informó que México trabajaría con Estados Unidos para presenar argumentos con la finalidad de evitar la imposición de aranceles propuestos por la USTR, en el que se incluía un “incremento del 10% a las importaciones provenientes de México, así como de 13 economías adicionales, incluyendo a la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido.”

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México trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar imposición de aranceles propuestos por USTR



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Secretaría de Economía aclara información sobre el arancel de 10%

La SE informó por medio de un comunicado que; luego de que se realizaron lasconsultas con USTR hoy, confirmaron “que las mercancías que cumplan con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) estarían exentas de la posible aplicación del arancel propuesto para 60 países en el marco de una investigación realizada bajo el amparo de la Sección 301”.

Refirió que en caso de ser aplicado el arancel de 10 por ciento no se sumará a los aranceles bajo la sección 232 que pesan sobre el acero, acero y vehículos, y que no sería inmediata su entrada en vigor, sino tras un proceso de consultas de 45 días.

“Se aclaró que el comercio de México que cumple con reglas de origen del T-MEC —alrededor de 85 por ciento del volumen de nuestras exportaciones— se encuentra exento de la medida. Tampoco afectaría a aquellos bienes considerados en las órdenes 232 (autos, acero y aluminio)”, agregó.

Concluye ronda de conversaciones con USTR relativa a la revisión del TMEC : pic.twitter.com/dYvzHo0ksC — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 29, 2026

Asimismo, la SE destacó que sobre el 15 por ciento restante de las exportaciones se tendrá conversaciones con la USTR en los próximos 45 días, e incluso en una de las dos rondas formales bilaterales que se tienen contempladas con el gobierno estadounidense en el marco de la próxima revisión del T-MEC.

En dicha reunión el titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubón presentará información sobre las acciones y compromisos de México contra el trabajo forzado.

“México confía en que la propuesta arancelaria que afecta al 15 por ciento de su comercio será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas”, puntualizó.

#ComunicadoEconomía 🗞️



Propuesta de aranceles como resultado de investigación de la Sección 301 no contempla a comercio que cumpla con las reglas del #TMEC



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