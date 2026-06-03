Reduce EU aranceles al acero y cobre

EL GOBIERNO de Estados Unidos redujo los aranceles sobre algunas importaciones de acero, aluminio y cobre, así como gravámenes sobre equipos agrícolas y extendió la tasa mínima a otros equipos.

La orden ejecutiva señaló que Donald Trump redujo del 25 al 15 por ciento los aranceles a equipos agrícolas, como cosechadoras y segadoras, y a sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

También amplió la categoría existente de equipos industriales sujeta a un arancel del 15 por ciento para incluir equipos industriales móviles como excavadoras y montacargas, cuando se importen desde países que tengan un acuerdo comercial con Estados Unidos.

En la orden se indica que los países que utilicen al menos 85 por ciento de acero o aluminio fundido, vertido o fundido y colado por peso podrían calificar para obtener una tasa arancelaria más baja del 10 por ciento, en un esfuerzo por alentar a empresas de otros países a usar metales estadounidenses. Los cambios entran en vigor el lunes próximo. Son temporales y está previsto que expiren a finales del 2027.

12 de marzo de 2025, entra en vigor arancel bajo Sección 232

“A mi juicio, esta modificación temporal toma debidamente en cuenta el papel de estos productos en la actividad económica productiva en Estados Unidos”, afirmó Donald Trump en su orden.

Los aranceles al cobre, acero y aluminio se impusieron durante el primer mandato de Donald Trump en 2018, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite aplicar aranceles a importaciones que se consideren una amenaza para la seguridad nacional. El presidente renovó esos aranceles en abril de 2025.

Desde entonces, Trump ha ido ajustando los aranceles sobre metales y productos metálicos. En junio de 2025, elevó casi todos sus aranceles sobre importaciones de acero y aluminio a un severo 50 por ciento, en comparación con 25 por ciento anterior.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que la dependencia se encuentra revisando en detalle con la industria las implicaciones de esta nueva medida.

“En síntesis, es una reducción en tasas de las tarifas, o en proporción de las tarifas, o aranceles, y estimamos que el efecto puede ser positivo. Es en donde tenemos hasta hoy el análisis”, destacó el funcionario.