EU propone arancel adicional de 10% a mercancías mexicanas por falta de medidas contra trabajo forzoso

Data Cívica, en alianza con Periodistas de a Pie y Fundación Avina diseñaron un juego para crear conciencia sobre los derechos de las trabajadoras textiles en México.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) propuso un arancel adicional de 10 por ciento a México por no cumplir de manera efectiva la prohibición de importar bienes que se producen con trabajo forzoso. La determinación surgió tras una investigación amparada en la Sección 301 e incluyó a 60 economías.

Jamieson Greer, titular de la USTR, destacó que algunos países han implementado medidas iniciales para prevenir esta situación, como sucede con México y Canadá a través del T-MEC, pero las acciones no son suficientes, y es necesario que los socios comerciales de Estados Unidos realicen más para evitar que el comercio “no fomente ni perpetúe” el trabajo forzoso a nivel mundial.

“Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales”, agregó.

“Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con trabajo forzoso", señaló la USTR. Foto|AP

De un total de 60 economías investigadas, propuso que al menos seis: Canadá, Ecuador, la Unión Europea (UE), Indonesia, México y Pakistán, las cuales no han logrado cumplir la prohibición o que se han comprometido a imponerla a través de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco tengan un arancel de 10 por ciento. Para el resto de los países, una tarifa de 12.5 por ciento.

“El Representante Comercial de Estados Unidos también propone un mecanismo para el sector textil que permitiría la entrada a Estados Unidos de un determinado volumen de importaciones de prendas de vestir y textiles procedentes de ciertas economías con una tasa arancelaria reducida en virtud de la Sección 301”, indicó en un comunicado la USTR.

Asimismo, destacó que la propuesta de aranceles se da porque los países “socavan” el objetivo de eliminar el trabajo forzado y porque el comercio de Estados Unidos se restringe debido a que los productores se someten a la competencia desleal de bienes que proceden de naciones donde hay trabajo forzoso.

La USTR propuso los aranceles como respuesta a las investigaciones que realizó, pero también invitó al público a presentar comentarios antes del 22 de junio de 2026 sobre las tarifas, dado que, a partir del 7 de julio realizará audiencias.

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JVR