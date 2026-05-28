CCE busca cambios en aranceles y mecanismo laboral con EU

Algunas de las preocupaciones que se le han externado a los integrantes de la Oficina del Representante Comercial y congresistas de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), en la primera ronda bilateral formal, son que las exportaciones del sector automotriz de México pagan más aranceles que las de sus competidores, que se busca que México pueda poner quejas en Estados Unidos a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), y que en caso de que aumente el porcentaje en reglas de origen haya un periodo de transición, destacó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“La industria automotriz sabemos que tiene una condición de competitividad internacional en donde hoy en día las empresas estadounidenses que fabrican en México al exportar sus automóviles a los Estados Unidos pagan un arancel mayor que sus competidores de Japón y Corea, que no tienen contenido americano, es de los temas que hemos puesto sobre la mesa, que si queremos fortalecer la región de Norteamérica, tenemos que lograr mejores condiciones para Norteamérica”, indicó José Medina Mora Icaza, presidente del CCE.

El presidente del organismo cúpula sostuvo que también buscan que el MLRR puedan utilizarlo, ya que este mecanismo que se introdujo cuando se acordó el T-MEC, sólo ha favorecido a Estados Unidos, y México también quiere utilizarlo para poner quejas en el país vecino.

Además, quieren que se ajuste el hecho de que las empresas tengan acceso a la información de por qué se utilizó el mecanismo y de qué se les acusa.

“La justicia tanto en México como en Estados Unidos considera que todo el mundo es inocente hasta que se prueba que es culpable. En el caso del mecanismo de respuesta rápida laboral se considera a la empresa culpable y tiene que demostrar que es inocente”, puntualizó.

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Durante la entrega del Premio Nacional de Calidad, el Pdte. @JoseMedinaMora destacó que la responsabilidad de las empresas también implica formar mejores personas para impulsar la competitividad.



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Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, inidicó que será relevante lo que se discuta sobre reglas de origen, porque sí se endurecen para el sector automotriz también podrían extenderse a otros sectores como equipo de cómputo.

“De ocurrir, la imposición de nuevas reglas de origen podría causar un grave golpe a las exportaciones mexicanas, pues desde el 2025 el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos se ha concentrado en equipo de cómputo, sector para el que no hay reglas de origen y además se cobran bajos aranceles en Estados Unidos”, indicó.

En ese sentido, Medina Mora Icaza resaltó que ante un incremento en el porcentaje de las nuevas reglas de origen y que pueda afectar las exportaciones mexicanas, han solicitado que haya un “periodo de transición” para que las empresas puedan desarrollar proveeduría local y una vez que se consiga, se potenciarán las exportaciones no sólo hacia Estados Unidos, sino a otros países.

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MSL