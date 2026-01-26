Hutchison Ports ICAVE arranca Fase II en Veracruz con inversión superior a 4,500 millones de pesos

Hutchison Ports ICAVE dio un paso clave en la modernización del sistema portuario mexicano al formalizar un nuevo convenio con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz, mediante el cual se pone en marcha la Fase II de expansión de su Terminal Especializada de Contenedores (TEC).

El acuerdo fue firmado el 19 de diciembre de 2025 y establece la incorporación de una nueva posición de atraque de 350 metros lineales, así como 31 hectáreas adicionales de superficie terrestre. Con ello, la terminal alcanzará 1,050 metros de muelle y una superficie operativa total de 72.4 hectáreas.

Como parte de este proyecto, Hutchison Ports ICAVE anunció una inversión superior a los 4,500 millones de pesos, destinada a incrementar la eficiencia operativa y la sostenibilidad de sus operaciones en el Golfo de México, mediante la adquisición de tecnología de última generación.

El Gerente General de la terminal, el C. P. Javier Rodríguez Miranda, detalló que esta inversión incluye la compra de tres grúas portacontenedores de muelle (STS), 11 grúas de patio (RTG) eléctricas alineadas con la estrategia de descarbonización del grupo, sistemas avanzados de videovigilancia (CCTV), controles de acceso automatizados, un nuevo almacén CFS y áreas especializadas para inspecciones de autoridades.

Gracias a esta ampliación, la capacidad proyectada de la terminal se elevará a 2.4 millones de TEUs anuales, además de que la infraestructura permitirá atender de forma simultánea hasta tres buques de gran calado, reduciendo los tiempos de espera y optimizando la cadena logística de importación y exportación.

“Esta expansión es una respuesta directa al dinamismo del comercio exterior. Al incrementar nuestra infraestructura y tecnología, no solo elevamos la competitividad del Puerto de Veracruz, sino que garantizamos a nuestros clientes una plataforma logística de clase mundial, ágil y preparada para los retos globales”, destacó Rodríguez Miranda.

En línea con la meta global NET Zero del grupo Hutchison Ports, la adopción de equipos totalmente eléctricos en la Fase II contribuirá a reducir la huella de carbono de la terminal. Este avance se suma al compromiso asumido en 2021 de disminuir las emisiones absolutas de GEI de alcance 1 y 2 para 2033, con una meta de reducción del 54.6% de CO₂ respecto al año base 2021 y la proyección de alcanzar emisiones netas cero en toda la cadena de valor para 2050.

La terminal conservará sus certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y el distintivo de Industria Limpia, asegurando que el crecimiento vaya de la mano con la responsabilidad ambiental.

Jorge Magno Lecona, director general de Hutchison Ports México, América Latina y el Caribe, señaló: “Este proyecto reafirma nuestro compromiso a largo plazo con Veracruz. Estamos invirtiendo en el futuro de la conectividad de México, consolidando un hub logístico que es referente de eficiencia y sostenibilidad en toda la región”.

La firma del convenio fue encabezada por el director general de ASIPONA Veracruz, Ing. Abraham Eloy Caballero Rosas, y por parte de Hutchison Ports México, Jorge Magno Lecona Ruiz.

