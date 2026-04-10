México aumenta su atractivo para la IED

Pese a que México avanzó seis posiciones en el Índice de Confianza en la Inversión Extranjera Directa 2026 y es un país más atractivo para las inversiones en los siguientes tres años, enfrenta retos para mantener el optimismo, ya que debe crecer más en su economía y tener una mayor innovación tecnológica; además, con los últimos cambios constitucionales y regulatorios se podría deteriorar el Estado de derecho y la colocación de capitales, señalaron especialistas.

Kearney México destacó que el país mejoró este año en el Índice de Confianza que incluye a 25 naciones y se ubicó en el lugar 19, luego de que el año pasado se situó en el último lugar; sobre la comparativa con mercados emergentes avanzó a la quinta posición, en ambos casos fue porque se consideró que hay facilidad de hacer negocios y la fuerza laboral tiene talento y habilidades.

El Dato: Los sectores en México que mayor atractivo generan hacia los inversionistas son las telecomunicaciones y el transporte, así como la salud y el farmacéutico.

Omar Troncoso, director general de la compañía, mencionó que el índice incluye la opinión de 500 CEO de las principales empresas internacionales, del total, el 88 por ciento de los inversionistas sí contempla aumentar la Inversión Extranjera Directa (IED) en los próximos tres años en los diversos mercados.

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Asimismo, dijo que el “atractivo relativo” de México para la llegada de IED se debe a la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica; además, frente al entorno geopolítico mundial, el país “mantiene ventajas frente a choques externos y se refuerzan las tendencias de nearshoring y reshoring”.

Sin embargo, aún hay retos para que se mantenga el atractivo, en especial, en sectores clave como la industria ligera y la manufactura. Destacó que el país debe reforzar habilitadores de la inversión para que se siga considerando como un destino de IED.

Es decir, una mayor innovación tecnológica, que ya se incluye en el Plan México, pero aún se debe materializar; eficiencia regulatoria que no “sea una pesadilla” ni eleve los costos para los inversionistas y que el crecimiento económico se incremente respecto de los últimos años.

“Entonces, por más que se tengan muchos incentivos, que creemos el ambiente, si el inversionista no ve un país en crecimiento, en una situación pujante, va a ser difícil que piense invertir ahí, versus, en algún otro país que le ofrece eso y otras cosas”, indicó.

Los inversionistas requieren más certeza jurídica, que sientan “que sus derechos, sus inversiones, sus propiedades están bien protegidas para que se sientan confortables con desplegar capital en el país”, abundó.

Añadió que la reforma judicial, una menor posibilidad de hacer uso del amparo e incluso el hecho de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas son factores que desincentivan las inversiones, “no abona para la certidumbre jurídica el tema… No es una buena señal para la iniciativa privada y para tener mayor certeza”.

En ese sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que la resolución avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas sin orden judicial cuando detecte posibles operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo afecta la estabilidad económica, establece “un precedente delicado” para el Estado de derecho e impacta de manera directa en la certidumbre de los inversionistas.