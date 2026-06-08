Aumenta 4% exportación de vehículos ligeros entre enero y mayo

En los primeros cinco meses del año, la exportación de vehículos ligeros aumentó 4.0 por ciento en su comparación anual, a pesar del incremento, los automotores que fueron enviados hacia Estados Unidos disminuyeron; además, la producción registró una baja y la venta en el mercado interno creció, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

México exportó un millón 388 mil 236 vehículos ligeros, entre enero y mayo, un incremento de 53 mil 569 unidades respecto del mismo periodo del año pasado; sin embargo, la participación de los países a donde fueron enviados los automóviles cambió: en 2025, del total de unidades colocadas en el mercado externo un millón 079 mil 690 fueron hacia Estados Unidos, ahora en 2026 la cifra se redujo a un millón 047 mil 208 automotores, es decir, 32 mil 482 menos.

Por su parte, los vehículos exportados hacia Canadá aumentaron en 37 mil 005 unidades, luego de que el año pasado se enviaron 136 mil 028 y para este año 173 mil 033 unidades, indicó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

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Respecto a la producción de vehículos se registró una baja de 0.09 por ciento, al pasar de un millón 643 mil 577 unidades en los primeros cinco meses de 2025 a un millón 642 mil 083 automotores, es decir, mil 494 menos. Del total de la producción, el 80 por ciento fueron camiones ligeros o un millón 313 mil, mientras que el resto fueron automóviles.

Asimismo, las ventas en el mercado interno mostraron un avance de 4.86 por ciento en el periodo de referencia a tasa anual, ya que entre enero y mayo de 2025 se vendieron 598 mil 519 unidades y para este año fueron 627 mil 616 automóviles, lo que significó un incremento de 29 mil 097 automotores ligeros.

La exportación de vehículos ligeros, sólo en mayo, registró un incremento de 1.7 por ciento a tasa anual, luego de que en 2025 se vendieran en el mercado externo 301 mil 112 unidades y para 2026 fueron 306 mil 288 automotores; además, en la comparación mensual también tuvo un alza de 6.9 por ciento.

De igual forma, la producción tuvo una disminución de 3.7 por ciento, luego de que en el quinto mes de 2025 se ubicó en 356 mil 113 unidades y este año fue de 342 mil 926 automotores. En la comparación con abril registró un incremento de 3.9 por ciento.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, durante mayo 2026:



▪️Se vendieron 127,107 unidades

▪️Se produjeron 342,926 unidades

▪️Se exportaron 306,288 unidades



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