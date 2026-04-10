Repunta exportación de vehículos ligeros

El Indicador que da a conocer el Inegi integra resultados de 22 empresas afiliadas y ocho más que no lo están a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

La exportación de vehículos ligeros registró un crecimiento de 2.5 por ciento durante el primer trimestre del 2026 respecto al mismo periodo del año pasado, mientras la producción presentó un ligero repunte de apenas 0.5 por ciento, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, el repunte en la venta de vehículos al exterior se explicó por un aumento mensual en marzo en la demanda de Canadá.

“El crecimiento de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros en el primer trimestre del año se debió a que Canadá ha ganado participación, pues en marzo, el 12.58 por ciento de las exportaciones se dirigieron a ese país, subiendo desde la proporción de 8.60 por ciento de marzo de 2025”, destacó la directora de Base.

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80 por ciento de la producción bimestral fue de camiones

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) reportó un acumulado de 795 mil 631 unidades exportadas de enero a marzo de este año, lo que representó un crecimiento de 2.5 por ciento anual, equivalente a 19 mil 29 adicionales respecto al mismo periodo del año previo, cuando se registraron 776 mil 602 automóviles.

Asimismo, durante el tercer mes del año se registró un aumento a tasa anual de 12 mil 505 automotores ligeros respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 297 mil 700 a 310 mil 205 unidades exportadas, lo que significó un alza de 4.2 por ciento.

“En marzo, las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros mostraron un crecimiento anual de 4.20 por ciento, siendo el segundo incremento anual en los últimos 7 meses”, agregó la analista de Banco Base.

Cabe destacar que 91.6 por ciento de las exportaciones es dirigidas a tres países: Estados Unidos, Canadá y Alemania, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En este sentido, Canadá se mantuvo como el segundo destino de las exportaciones del país, al concentrar 12.3 por ciento del total de exportación en México, con 97 mil 801 unidades, lo que se colocó como una cifra histórica.

“En unidades, las exportaciones a Canadá fueron de 97 mil 801 vehículos, nuevo máximo histórico para un primer trimestre, superando en 20.46 por ciento el anterior máximo registrado en el 2015”, señaló Siller Pagaza.

Por otro lado, en marzo se produjeron 969 mil 294 automóviles y camiones ligeros, lo que representó un incremento de 0.5 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, cuando se registraron 964 mil 500 unidades.

En el acumulado de enero a marzo, la producción alcanzó 343 mil 520 vehículos, cifra superior a las 335 mil 65 unidades reportadas en el mismo periodo de 2025, lo que implicó un aumento de 8 mil 445 vehículos.