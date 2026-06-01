Agua, residuos y energía: los desafíos que marcan el Día Mundial del Medio Ambiente

El Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora el próximo 5 de junio llega en un contexto en el que los desafíos ambientales han dejado de ser una preocupación exclusiva de gobiernos y organizaciones civiles para convertirse en una prioridad para las empresas, las cuales avanzan en medidas para manejo de residuos plásticos, la disponibilidad de agua y la necesidad de avanzar hacia modelos de producción más eficientes.

El lema de este año está enfocado en la acción climática, una visión que los gobiernos y la iniciativa privada han colocado como una prioridad en cada una de sus acciones.

-10 por ciento de plástico a nivel global se recicla

En un contexto en el que anualmente se producen millones de toneladas de plástico en el mundo, la gestión ambiental ha comenzado a ganar terreno. En México, compañías de sectores como bebidas, consumo, salud, turismo, movilidad, manufactura y tecnología han reforzado estrategias relacionadas con el cuidado del agua, la reducción de residuos, la eficiencia energética y la disminución de emisiones, en respuesta a un entorno donde los recursos naturales son cada vez más relevantes para la continuidad de las operaciones.

11 millones de toneladas de residuos plásticos llegan a ríos

Asimismo, otro de los temas que más peso ha adquirido en los últimos años es el agua, debido a la presión sobre los recursos hídricos que se han registrado; ante ello, diversas empresas buscan impulsar proyectos enfocados en la conservación, recuperación y uso eficiente del recurso.

400 millones de toneladas de plástico se producen cada año

En La Razón hemos dado cuenta de lo anterior, por ejemplo, Grupo Modelo, ha colocado la seguridad hídrica como uno de los pilares de su estrategia de sustentabilidad a través de programas como Aguas Firmes, enfocados en contribuir a la recuperación de cuencas y al fortalecimiento de la disponibilidad de agua en distintas regiones del país.

El Tip: En espacios públicos y universidades como la UNAM o la UAM se llevan a cabo talleres y pláticas de concientización.

La gestión hídrica también ha cobrado relevancia en el sector turístico. A través del Distintivo Hotel Hidro Sustentable de Fundación Helvex, diversos establecimientos han implementado medidas para optimizar el consumo de agua mediante tecnologías de ahorro, monitoreo y mejores prácticas operativas. La apuesta responde a una realidad cada vez más evidente: garantizar el acceso al recurso se ha convertido en un factor estratégico para múltiples actividades económicas.

El Dato: El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio, porque coincide con la primera cumbre ambiental en Estocolmo en 1972.

Otro de los grandes retos es la gestión de residuos. La contaminación por plásticos, elegida como eje central del Día Mundial del Medio Ambiente, ha impulsado a empresas de distintos sectores a replantear procesos, materiales y empaques. L’Oréal, Unilever y AlEn forman parte de las compañías que han fortalecido estrategias vinculadas con la economía circular, el reciclaje y la reducción de residuos, bajo la premisa de que el aprovechamiento eficiente de materiales será cada vez más importante para la competitividad de los negocios.

La economía circular ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una herramienta de gestión. El objetivo ya no se limita al reciclaje, sino que incluye el rediseño de productos, la reutilización de materiales y la construcción de cadenas de valor más eficientes que permitan disminuir la generación de residuos desde el origen.

La energía constituye otro de los frentes prioritarios. La necesidad de reducir emisiones y mejorar la eficiencia operativa ha llevado a las empresas a incorporar nuevas tecnologías, optimizar procesos e impulsar el uso de energías renovables. Heineken México ha señalado que la sostenibilidad forma parte de su hoja de ruta corporativa, mientras que industrias vinculadas con la transformación digital avanzan en proyectos enfocados en reducir el consumo energético de la infraestructura que soporta el crecimiento de la economía digital.

La tendencia también alcanza a sectores como el farmacéutico, la movilidad y la infraestructura. Sanofi ha integrado objetivos ambientales dentro de una estrategia que vincula salud, sostenibilidad y eficiencia operativa; Mobility ADO ha incorporado este enfoque a su visión de largo plazo, mientras que empresas como Helvex, Bayer, Grupo Xcaret y KIO Networks han desarrollado iniciativas relacionadas con el uso responsable de recursos, la eficiencia energética y la generación de valor a través de modelos de negocio sostenibles.

El agua, los residuos y la energía se han consolidado como algunos de los principales ejes de acción para las empresas que buscan responder a un entorno cada vez más complejo. Lo que hace algunos años era visto principalmente como una estrategia de reputación, hoy forma parte de decisiones vinculadas con inversión, operación, innovación y crecimiento.

En vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, la experiencia de distintos sectores muestra que la sostenibilidad ya no se limita a programas aislados o acciones de corto plazo. La gestión de recursos, la reducción de impactos ambientales y la construcción de operaciones más re-silientes comienzan a perfilarse como elementos para enfrentar los desafíos económico en los próximos años.