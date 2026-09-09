SCJN consolida nuevo esquema de información y pone a disposición portal de estadística judicial

En congruencia con lo anunciado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante la conmemoración de Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia, se pone a disposición del público el nuevo Portal de Estadística Judicial.

Esta novedosa herramienta permitirá dar seguimiento al desempeño del Máximo Tribunal mediante indicadores construidos con información verificable, trazable y generada directamente desde los sistemas institucionales.

La implementación de este portal es resultado de un año de trabajo dedicado a revisar, ordenar y homologar la manera en que la Suprema Corte genera, registra y consolida su información estadística. Este proceso implicó conciliar la información histórica de los sistemas y realizar una reingeniería en las metodologías de generación, registro y validación de los datos, con el propósito de que cada cifra publicada cuente con un respaldo verificable y pueda rastrearse desde su origen.

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Además, este esquema atiende a las áreas de oportunidad identificadas durante el proceso de certificación de los asuntos pendientes de resolución, en el que se advirtió que la generación de información estadística se sustentaba en procesos manuales, registros separados y metodologías distintas entre las áreas, lo que daba lugar a procesos dispersos, funciones duplicadas y controles limitados, orientados únicamente a la elaboración de reportes institucionales.

Con el nuevo modelo, la información se genera desde el origen de cada actuación y se incorpora automáticamente a los sistemas institucionales, lo que elimina capturas posteriores, homologa los criterios de registro y fortalece la integridad, precisión, trazabilidad y confiabilidad de los datos, lo que permite que cualquier persona consulte y utilice la información.

En esta etapa, el Portal de Estadística Judicial inicia con un primer conjunto de indicadores y se fortalecerá de manera progresiva mediante la incorporación de nueva información y funcionalidades, conforme avance la consolidación del sistema institucional de información estadística.

Finalmente, esta herramienta forma parte de la estrategia de digitalización institucional de la Suprema Corte y fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de su funcionamiento mediante información verificable y oportuna. Conoce más en:

https://www2.scjn.gob.mx/EstadisticaJudicial/

Tarjeta Informativa l La #SCJN pone a disposición del público su nuevo Portal de Estadística Judicial, una herramienta que permitirá dar seguimiento al desempeño del Máximo Tribunal con información verificable, trazable y generada directamente desde sus sistemas institucionales.… pic.twitter.com/eEItIJ6fGB — Suprema Corte (@SCJN) September 9, 2026

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