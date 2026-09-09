Paquete económico 2027 no sube impuestos ni endeuda al país: Sheinbaum

El Secretario de Hacienda esta mañana en Palacio Nacional junto a CSP.

Objetivo no es cobrar más a quienes cumplen

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el paquete económico 2027 como un proyecto responsable, que no contempla nuevos impuestos ni aumentos a los existentes, no implica un mayor endeudamiento para el país y busca obtener más recursos mediante el combate a la evasión fiscal.

“No hay nuevos impuestos para la gente. No hay gasolinazos”, afirmó, al asegurar que su gobierno mantendrá protegidos los ingresos de las familias, los programas de bienestar y las inversiones prioritarias.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo subrayó que el objetivo no es cobrar más a quienes cumplen, sino impedir que quienes están obligados a pagar impuestos los evadan mediante facturas falsas y otros mecanismos.

Claudia Sheinbaum explicó que existen empresas que reportan sistemáticamente pérdidas o utilizan operaciones simuladas para reducir sus contribuciones, por lo que se reforzarán los controles fiscales.

“Sencillamente, pues evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente”, sostuvo la mandataria al resumir el propósito del paquete, que será discutido por el Congreso de la Unión.

La Presidenta Claudia Sheinbaum también garantizó que se mantendrán los incentivos para las nuevas inversiones contemplados en el Plan México. Señaló que las empresas que lleguen al país contarán con esos estímulos, siempre que cumplan con sus obligaciones fiscales.

“Para las nuevas inversiones están garantizados todos los incentivos”, afirmó.

Otro de los puntos que Claudia Sheinbaum colocó como prioridad fue evitar incrementos en los precios de los combustibles. Explicó que, si los precios internacionales del petróleo permanecen elevados, continuarán los incentivos necesarios para evitar aumentos en la gasolina y el diésel.

Claudia Sheinbaum también garantizó los recursos para los trabajadores del Estado, incluidos los de organismos autónomos y del Poder Judicial, así como incrementos salariales por encima de la inflación.

En contraste, dijo, el gasto se orientará hacia “la inversión en la gente, inversión en el pueblo”, con aumentos de 10.7 por ciento en educación, 13por ciento en ciencia y 11.3 por ciento en salud. También habrá mayores recursos para seguridad, particularmente para la consolidación de la Guardia Nacional y las áreas de inteligencia e investigación, además de apoyos para el campo.

Claudia Sheinbaum aseguró que los programas de bienestar establecidos en la Constitución están garantizados y que el paquete permitirá mantener las inversiones en infraestructura. Entre los proyectos se encuentran trenes, carreteras, agua y energía.

“No se estén endeudando al país como luego quieren decir”, enfatizó la presidenta, al rechazar las críticas sobre un supuesto aumento de la deuda. Insistió en que la propuesta combina disciplina fiscal con inversión social y crecimiento económico.

“Ese es el paquete económico”, concluyó: más eficiencia en la recaudación, combate a la evasión y protección del presupuesto destinado a la población, sin crear nuevos impuestos.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó que el gobierno proyecta para 2027 un crecimiento económico de entre 1.5 por ciento y 2.5 por ciento con un aumento real de 3.9 por ciento en los ingresos presupuestarios y de 5.9 por ciento en los ingresos tributarios.

Información presentada en la Mañanera. ı Foto: Captura de pantalla.

El déficit público se plantea en 3.9 por ciento del PIB, como parte de una estrategia para mantener una trayectoria estable de la deuda.

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